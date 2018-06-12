Россия боится контроля миссии ООН на Донбассе: требует подписать несбыточную резолюцию

12.06.2018 09:57

Россия против предложения Украины и США, чтобы миссия ООН взяла под контроль оккупированный Донбасс для организации выборов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров «нормандского формата» на уровне глав МИД, передает donpress.com.

Вопрос миротворцев ООН обсуждался на встрече «нормандской четверки», и Россия придерживается мнения, что миротворцы должны заниматься только обеспечением охраны наблюдателей, работающих по линии ОБСЕ. «Мы объяснили, что идеи, выдвигаемые украинскими коллегами и американскими представителями о том, чтобы превратить эту миротворческую миссию в некую военно-политическую комендатуру, которая возьмет под контроль всю территорию провозглашенных республик, и сама уже будет решать, кого и как избирать, полностью разрушают Минские договоренности», — уверяет Лавров.

«Мне кажется, французы и немцы понимают нашу логику. Украинские коллеги пока настаивают на том, что именно такой, абсолютно противоречащий Минскому комплексу мер подход, будет их устраивать», — добавил он.

В данный момент Россия подала проект резолюции, который предполагает поддержку со стороны ООН действий ОБСЕ в соответствии с Минскими договоренностями. «Если у коллег есть какие-либо комментарии к этому проекту резолюции, очень просим представить их нам письменно и в какой-то юридической форме. Пока не получили ни единого предложения о том, как изменить наш проект резолюции», — заявил Лавров.

Предложения США он оценивает, как «некие абстрактные идеи, которые не ложатся на бумагу». «Когда Спецпредставитель США по Украине Волкер заявляет, что мяч на российской стороне, наверное, он не очень искушен в дипломатии, потому что мяч как раз на стороне тех, кто пытается оспорить нашу концепцию миссии ООН в поддержку ОБСЕ и минского „Комплекса мер“. Пока нам не представят конкретные поправки к конкретному тексту резолюции, который мы распространили, будем исходить из этого», — отметл Лавров.