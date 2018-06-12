С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько

12.06.2018 08:46

Из-за роста соцстандартов станут получать больше те, у кого сейчас минимум. Украинские пенсионеры, имеющие минимальную пенсию, с июля будут получать больше, сообщила пресс-служба Пенсфонда, передает segodnya.ua.

Причина повышения — предусмотренный законом о госбюджете на 2018 год очередной рост соцстандартов, намеченный на 1 июля. Также добавят и тем, у кого большие пенсии, превышающие 10 прожминимумов (ПМ) для нетрудоспособных, так как ПМ с 1 июля тоже увеличится. "Сегодня" выяснила, как изменятся минимальные и максимальные выплаты тем, кто находится на заслуженном отдыхе, а также что будет с пенсиями, которые больше минимальных, но меньше максимальных.

Мало и много

Как разъяснила директор департамента пенсобеспечения Пенсфонда (ПФ) Елена Охрименко, с 1 июля минимальная пенсия для тех, у кого есть необходимый стаж работы (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), будет не меньше 1434 грн в месяц. Сейчас минимальная пенсия — 1373 грн. То есть повысят ее минимум на 1 грн (тем, у кого, к примеру, 1433 грн), максимум — на 61 грн. По данным ПФ, минпенсию сейчас получают всего около 300 тысяч пенсионеров из 11,7 млн, или 2,6%. У остальных пенсионеров пенсии хотя бы на 1-2 грн выше, за вычетом 89 тысяч социальных пенсионеров, которым платят 30% минпенсии (412 грн), так как у них нет даже минимально необходимого стажа работы для начисления пенсии. Но в связи с повышением минпенсии соцпенсионеры также получат с июля на 18 грн больше.

Получит надбавку еще одна категория пенсионеров: те, кто заработал себе на старость больше, чем 10 минпенсий. Таких — около 10 тысяч человек. Сейчас им выплачивают не более 13 730 грн, даже если пенсия у них намного больше, а с 1 июля начнут платить не более 14 340 грн. То есть у высокооплачиваемых пенсионеров прибавка составит от 1 до 610 грн. А вот для тех, кто заработал себе пенсию выше 1434 грн, но ниже 13 730 грн, ничего не изменится, за исключением получающих надбавки к пенсии в процентах от ПМ. Например, участники боевых действий имеют доплату к пенсии в размере 25% ПМ, сейчас она равна 343 грн, с 1 июля будет 358 грн (+15 грн).

Перспективы

В этом году пенсионеров ждет еще один пересмотр минпенсий. С 1 декабря она составит 1497 грн (+64), так как соцстандарты должны повыситься еще раз. При этом пропорционально вырастут и соцпенсии, и доплаты, исчисляемые в процентах от ПМ. Министр соцполитики Андрей Рева в мае анонсировал, что правительство вскоре планирует повышение пенсвыплат для тех, кто имеет большой трудовой стаж, но получал небольшую зарплату.

По мнению пенсионных экспертов, самый простой путь — увеличить для этих людей ценность каждого отработанного года, вернув коэффициент 1,35 (сейчас — 1).

Пенсионеров стало меньше

По данным Пенсфонда, на 1 января 2018 г. в Украине насчитывалось 11 млн 711 тыс. пенсионеров, а годом ранее — 11 млн 956 тыс. На одного мужчину на заслуженном отдыхе приходится две женщины: 4 млн 366 тыс. пенсионеров у нас мужского пола (37%) и 7 млн 345 тыс. — женского (63%). Эксперты по пенсиям говорят, что снижение числа пенсионеров связано с увеличением пенсстажа: пожилые пенсионеры умирают, а многие из тех, кому исполнилось 60 лет, не имеют трудового стажа (а значит права на пенсию) и вынуждены трудиться до 63—65 лет, чтобы заработать стаж.