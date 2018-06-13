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Борис Колесников представил план развития "железки" в Украине
Оппозиционный премьер объяснил, что государству нужно сделать для комфорта пассажиров и улучшения грузоперевозок
Привнести комфорт в пассажирские поезда и на вокзалы, сделать перевозки выгодными, а зарплаты железнодорожников — конкурентными. Такую глобальную программу реформирования железных дорог в Украине представили в Оппозиционном правительстве. Оппозиционный премьер-министр Борис Колесников встретился с известными транспортными экспертами — Алексеем Кривопишиным и Александром Кавой — и обсудил детали того, как вывести отрасль на современный уровень.
Где нужен частный капитал
"Рецепт, как всегда, прост: железную дорогу нужно структурировать, и для этого достаточно пяти лет. Первый этап на пути к реформе — это госмонополия на ж/д полотно и контактную сеть. Это исключит спекуляции на рынке грузовых и пассажирских перевозок. Что касается вокзалов, то они должны стать собственностью местных советов. Это позволит малому бизнесу, который обслуживает их, стать более успешным. Теперь что касается тяги (локомотивный состав. — Авт.). Если нет обновленного состава, то это ставит под угрозу всех украинских экспортеров", — говорит Борис Колесников.
По его словам, будущее — за частным локомотивным парком.
Всеобщая монетизация…
Не обошли вниманием оппозиционеры и реформу пассажирских перевозок. Важный вопрос — монетизация льгот. Платить за билеты, по мнению Оппозиционного правительства, должны все, а Минсоцполитики обязано компенсировать эти деньги льготникам.
"Что касается пассажирских перевозок, то средств, вырученных от повышения цен на билеты, не хватит на закупку новых вагонов. Поэтому Минсоцполитики должно компенсировать плату за проезд льготным категориям пассажиров", — заявил Колесников.
… и электрификация
Также глава Оппозиционного правительства заявил, что необходимо завершать электрификацию железных дорог.
"На сегодняшний день электрифицировано порядка 11 тыс. км железных дорог. Достаточно электрифицировать еще 4—5 тыс. км, чтобы практически полностью отказаться от импортного топлива и перейти на украинскую электроэнергию. Это был бы двойной успех", — сказал Борис Колесников.
Нужна ли узкоколейка
Известный железнодорожник, директор Института транспортных стратегий Алексей Кривопишин рассказал, где можно изыскать деньги на ремонт подвижного состава, на десятки локомотивов.
"Можно ли все это отремонтировать? Да! Деньги можно получить, правильно организовав грузовые перевозки. В день железная дорога недополучает 20 млн грн, то есть 600 млн грн в месяц", – отметил он.
Другой транспортный эксперт, Александр Кава, на встрече с Борисом Колесниковым подчеркнул, что, стремясь к европейским нормам, важно делать это не в ущерб Украине.
"Например, есть планы преобразовать железнодорожную колею, сделав ее приближенной к европейской. Последняя на 8,5 см уже отечественной. Но есть нюанс — широкое полотно (такое, как сейчас в Украине. — Авт.) для грузоперевозок намного эффективнее. Наше полотно позволяет проезжать по нему поездам весом в 619 тысяч тонн, а в Европе поезд весом в 3 тысячи тонн уже считается сверхтяжелым", – подчеркнул Кава.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, железная дорога, развитие
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