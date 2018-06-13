- В Харькове взорвали банкомат: украдены деньги15:41
- Испытание на прочность: телеканал «Интер» угодил в новый скандал с ЧМ-201815:10
- В поисках угля: эксперт Марунич рассказал, к чему стоит готовиться украинцам14:50
- Петр Порошенко провел переговоры с Президентом Азербайджана14:35
- На Закарпатье из-за стихии и града поврежены сотни домов и уничтожен урожай13:43
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?13:10
- Борис Колесников представил план развития "железки" в Украине12:48
- Приговор по катастрофе МН17 может быть исполнен в Украине12:40
- Синоптики рассказали о грядущей жаре в Украине12:30
- Все для МВФ: украинцам приготовили новые «сюрпризы» с субсидиями11:50
Испытание на прочность: телеканал «Интер» угодил в новый скандал с ЧМ-2018
Успевший не один раз «прославиться» телевизионный канал «Интер», который будет осуществлять трансляцию матчей футбольного мундиаля, проходящего в 2018 году в стране-агрессоре России, призывает украинцев к просмотру футбольного турнира.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пользователь Евгений Терехов, сопроводив свой пост соответствующим фото.
«Добавить больше нечего... 12.062018. Киев. У нас война с Россией!», - отмечается в его сообщении. «Интер» испытывает нервы патриотов на прочность?», «Провоцирует», «Нужно что-то с этим делать», «А у кого канал «Интер» купил лицензию на показ ЧМ?», - с возмущением написали в сети.
Напомним, что вчера разгорелся скандал из-за того, что в городе Ирпень Киевской области рядом с одним из торговых центров неизвестными была установлена так называемая фан-зону к Чемпионату мира-2018 по футболу, который в текущем году будет проходить в Российской Федерации.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, скандал, Чемпионат мира по футболу, телеканал "Интер"
- Скандал: двух известных регионалов исключили из партии
- Депутаты не решились снести поселок для добычи песка
- Первый скандал "Евровидения-2017": эпатажная украинская писательница призвала сжечь концертное агентство, занимавшееся распространением "толерантных" билетов
- Чемпионат мира по футболу впервые проведут зимой
- Украинцев ждет новая волная коммунальных скандалов
- Футбольная лихорадка в Бразилии: в первом матче мундиаля участвуют четыре игрока "Шахтёра" (ВИДЕО)
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?13:10
- СМИ: РФ еще год будет поставлять электроэнергию в ОРЛО12:11
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!11:15
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ10:45
- КПП «Горловка будет временно закрыт09:15
- СБУ: 500 освобожденных украинцев рассказали о пытках в ОРДЛО07:10
- Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"22:07
- "Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта21:28
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка21:09
- Я не хочу умирать: пьяный боевик устроил истерику в автобусе. ВИДЕО20:45
- В Харькове взорвали банкомат: украдены деньги15:41
- Кому нельзя есть оливки15:25
- Испытание на прочность: телеканал «Интер» угодил в новый скандал с ЧМ-201815:10
- Стало известно, кто из мировых лидеров приедет на открытие ЧМ в России15:00
- В поисках угля: эксперт Марунич рассказал, к чему стоит готовиться украинцам14:50
- Петр Порошенко провел переговоры с Президентом Азербайджана14:35
- Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду14:19
- Xiaomi создала "Кубик Рубика XXI века"14:10
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 4014:00
- На Закарпатье из-за стихии и града поврежены сотни домов и уничтожен урожай13:43
- Кому нельзя есть оливки15:25
- Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду14:19
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 4014:00
- Неожиданные факты о шоколаде, которые мало кому известны08:55
- Как ухаживать за глазами и кожей вокруг глаз: золотые секреты Аюрведы08:20
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!20:01
- С выплатой пенсий переселенцам возникли большие проблемы19:43
- 5 бoлeзнeй, кomopыe бoяmcя кoфe, кaк oгня16:28
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?22:04
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Донецк обстреляли, много повреждений
- Каким даром тебя наградила дата рождения
- Битва за Донбасс: у Крымского лютуют сепары и продвигается "Третья сила"
- "Мэр" Горловки сходил в ночной клуб и "наехал" на "мэра" Донецка
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде