Как государство защищает украинский язык

13.06.2018 11:35

Язык нации – это не только ее культура, но и элемент государственности. Украинский – единственный государственный язык в Украине. Согласно опросу, он является родным для почти 70% граждан. Впрочем, цифры свидетельствуют, что только половина населения страны разговаривает на украинском в повседневной жизни. Какова ситуация с защитой государственного языка сегодня, исследовали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Язык или «мова»?

Согласно опроса Центра им. Разумкова, 68% граждан нашего государства считают родным языком украинский, 14% – русский, 17% – оба в равной мере. В основном на украинском говорят на западе (97,2%) и юго-западе (91,6%) страны. По словам социолингвиста Ларисы Масенко, на значительной части территории украинский пребывает в более слабой позиции, чем русский, а потому нуждается в государственной защите.

В то же время исследование, проведенное в 2017 году при содействии немецкого Фонда Volkswagen Stiftung, показывает, что общественность недостаточно осознает угрозы для украинского языка. Более половины респондентов ответили, что украинский и российский «мирно сосуществуют», только 32% согласились, что существует угроза целостности государства из-за распространения двуязычия.

В зависимости от региона и уровня образования и культуры люди по-разному оценивают влияние Революции Достоинства на языковую ситуацию в государстве. Доктор политических наук Владимир Кулик убежден, что украинский стал звучать чаще: «Люди идентифицируют себя с украинским языком как родным. Изменения в языковой практике, хоть менее выражены, люди больше говорят или больше читают, или больше слушают на украинском языке».

Тем временем доктор филологических наук и сотрудник Национального института стратегических исследований Галина Яворская считает, что украинский должен стать языком межэтнического общения на территории нашего государства и властвовать во всех сферах. Собственно, начало этому уже положено: с 2014 года власти приняли целый ряд законов, которые расширили функционирование украинского языка. Речь идет о квотах на радио и телевидении, поддержку украинских книг, новый закон об образовании и тому подобное. 31 мая этого года Президент Петр Порошенко подписал также указ «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины».

Читать, слушать, смотреть на украинском

Новый закон «Об образовании» языковые активисты назвали самым весомым достижением. Закон определил украинский языком государственного образования, при этом оставив право крымским татарам обучаться на родном языке, а другим нацменьшинствам (болгарам, венграм, румынам и другим) гарантировав изучения родного языка и обучение на нем рядом с украинским.

Победой на языковом фронте стали также 35% квота на радио и 75% – на телевидении для украиноязычных продуктов. По данным Нацсовета по телерадиовещанию, сегодня все каналы выполняют это требование. Более того, с учетом двуязычных передач средний фактический показатель составляет 86%. Меньше украинского языка звучит в эфирах «Интера» (37%), ТРК «Украина» (66%) и ICTV (74%).

Радиостанции также превышают установленную законом квоту в среднем на треть.

«Мониторинг эфира радиокомпаний показал увеличение доли украинского вещания почти вдвое, если сравнивать с 2015 годом. Если до 2016 года доля украинских песен в эфире сетевых радиостанций составляла не более 18%, и они транслировались преимущественно ночью, то в 2017 году эта доля выросла до 32%, а песни на государственном языке звучат в эфире в течение всего дня. Важно, что уже с ноября 2017 года этот показатель вырос еще больше и сегодня составляет 39%. То есть почти 40%», – заявил председатель Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Юрий Артеменко.

Рост украинского продукта фиксируется и в книгоиздании, где стремительно сократилась печать изданий на русском, зато получили известность украинские переводы и книги. Впрочем, во многих сферах, в частности в общественных заведениях, магазинах и даже государственных организациях, украинский сих пор не доминирует.

Десятилетия украинского языка

Подписанный Петром Порошенко указ предусматривает создание целевой программы развития украинского языка на 2018 – 2028 годы, которая охватит все сферы общественной жизни. Цель этой программы – повысить роль украинского языка как государственного, сформировать единое культурное пространство и сохранить целостность украинской культуры.

«Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявил 2018 годом украинского языка. Я отказал. Потому что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение и подписываю указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы язык защитить. Потому что главное, что держит нацию, что обеспечивает ее развитие – это украинский язык», – пояснил Президент, подписывая этот документ.

Программа предусматривает расширение украиноязычного информационного пространства внутри страны и за рубежом, а также обеспечение использования украинского языка работниками госучреждений и служб. Для лиц, которые будут подавать запрос на гражданство Украины, будет разработан экзамен на знание государственного языка.

Согласно указу, в течение 10 лет должна быть создана национальная словарная база со свободным доступом к ней пользователей, а также разработано компьютерное обеспечение на украинском языке.

Также программа предусматривает разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, создание образовательных теле- и радиопрограмм, открытых электронных курсов по украинской истории и культуре. Дальнейшую поддержку получит украинское книгоиздательство. Государство будет содействовать развитию украиноязычных медийных продуктов, в частности информационных проектов для детей, украинскому кинематографу и качественному дубляжу. Все это, по мнению экспертов, должно повысить престиж и популярность украинского языка среди молодежи и старшего поколения.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля