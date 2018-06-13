- Борис Колесников представил план развития "железки" в Украине12:48
- Приговор по катастрофе МН17 может быть исполнен в Украине12:48
- Синоптики рассказали о грядущей жаре в Украине12:30
- Все для МВФ: украинцам приготовили новые «сюрпризы» с субсидиями11:50
- Как государство защищает украинский язык11:35
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!11:15
- Деньги на ребенка. Как государство помогает молодым родителям?11:00
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ10:45
- Згоди не треба: в Україні готують «європейське» нововведення для батьків та дітей10:30
- Украина в ожидании нового транша МВФ: остаются три "если"10:15
Как государство защищает украинский язык
Язык нации – это не только ее культура, но и элемент государственности. Украинский – единственный государственный язык в Украине. Согласно опросу, он является родным для почти 70% граждан. Впрочем, цифры свидетельствуют, что только половина населения страны разговаривает на украинском в повседневной жизни. Какова ситуация с защитой государственного языка сегодня, исследовали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Язык или «мова»?
Согласно опроса Центра им. Разумкова, 68% граждан нашего государства считают родным языком украинский, 14% – русский, 17% – оба в равной мере. В основном на украинском говорят на западе (97,2%) и юго-западе (91,6%) страны. По словам социолингвиста Ларисы Масенко, на значительной части территории украинский пребывает в более слабой позиции, чем русский, а потому нуждается в государственной защите.
В то же время исследование, проведенное в 2017 году при содействии немецкого Фонда Volkswagen Stiftung, показывает, что общественность недостаточно осознает угрозы для украинского языка. Более половины респондентов ответили, что украинский и российский «мирно сосуществуют», только 32% согласились, что существует угроза целостности государства из-за распространения двуязычия.
В зависимости от региона и уровня образования и культуры люди по-разному оценивают влияние Революции Достоинства на языковую ситуацию в государстве. Доктор политических наук Владимир Кулик убежден, что украинский стал звучать чаще: «Люди идентифицируют себя с украинским языком как родным. Изменения в языковой практике, хоть менее выражены, люди больше говорят или больше читают, или больше слушают на украинском языке».
Тем временем доктор филологических наук и сотрудник Национального института стратегических исследований Галина Яворская считает, что украинский должен стать языком межэтнического общения на территории нашего государства и властвовать во всех сферах. Собственно, начало этому уже положено: с 2014 года власти приняли целый ряд законов, которые расширили функционирование украинского языка. Речь идет о квотах на радио и телевидении, поддержку украинских книг, новый закон об образовании и тому подобное. 31 мая этого года Президент Петр Порошенко подписал также указ «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины».
Читать, слушать, смотреть на украинском
Новый закон «Об образовании» языковые активисты назвали самым весомым достижением. Закон определил украинский языком государственного образования, при этом оставив право крымским татарам обучаться на родном языке, а другим нацменьшинствам (болгарам, венграм, румынам и другим) гарантировав изучения родного языка и обучение на нем рядом с украинским.
Победой на языковом фронте стали также 35% квота на радио и 75% – на телевидении для украиноязычных продуктов. По данным Нацсовета по телерадиовещанию, сегодня все каналы выполняют это требование. Более того, с учетом двуязычных передач средний фактический показатель составляет 86%. Меньше украинского языка звучит в эфирах «Интера» (37%), ТРК «Украина» (66%) и ICTV (74%).
Радиостанции также превышают установленную законом квоту в среднем на треть.
«Мониторинг эфира радиокомпаний показал увеличение доли украинского вещания почти вдвое, если сравнивать с 2015 годом. Если до 2016 года доля украинских песен в эфире сетевых радиостанций составляла не более 18%, и они транслировались преимущественно ночью, то в 2017 году эта доля выросла до 32%, а песни на государственном языке звучат в эфире в течение всего дня. Важно, что уже с ноября 2017 года этот показатель вырос еще больше и сегодня составляет 39%. То есть почти 40%», – заявил председатель Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Юрий Артеменко.
Рост украинского продукта фиксируется и в книгоиздании, где стремительно сократилась печать изданий на русском, зато получили известность украинские переводы и книги. Впрочем, во многих сферах, в частности в общественных заведениях, магазинах и даже государственных организациях, украинский сих пор не доминирует.
Десятилетия украинского языка
Подписанный Петром Порошенко указ предусматривает создание целевой программы развития украинского языка на 2018 – 2028 годы, которая охватит все сферы общественной жизни. Цель этой программы – повысить роль украинского языка как государственного, сформировать единое культурное пространство и сохранить целостность украинской культуры.
«Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявил 2018 годом украинского языка. Я отказал. Потому что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение и подписываю указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы язык защитить. Потому что главное, что держит нацию, что обеспечивает ее развитие – это украинский язык», – пояснил Президент, подписывая этот документ.
Программа предусматривает расширение украиноязычного информационного пространства внутри страны и за рубежом, а также обеспечение использования украинского языка работниками госучреждений и служб. Для лиц, которые будут подавать запрос на гражданство Украины, будет разработан экзамен на знание государственного языка.
Согласно указу, в течение 10 лет должна быть создана национальная словарная база со свободным доступом к ней пользователей, а также разработано компьютерное обеспечение на украинском языке.
Также программа предусматривает разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, создание образовательных теле- и радиопрограмм, открытых электронных курсов по украинской истории и культуре. Дальнейшую поддержку получит украинское книгоиздательство. Государство будет содействовать развитию украиноязычных медийных продуктов, в частности информационных проектов для детей, украинскому кинематографу и качественному дубляжу. Все это, по мнению экспертов, должно повысить престиж и популярность украинского языка среди молодежи и старшего поколения.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, украинский язык, защита, государство
- На вопросы отвечает юрист. Часть 13
- Россия готова уже "защищать" и Ирак, как Сирию
- Важко втримати емоції, але я спробую. Били усіх без розбору хто став на захист своєї землі, у тому числі і жінок. Наразі близько 20 з них госпіталізовано, – Шевченко
- Экс-солистка "ВИА Гры" отправляет мужа защищать Украину
- Отмены украинизации телевидения будут добиваться в суде
- Курс НБУ на 13 декабря: доллар и, евро стали дороже
- СМИ: РФ еще год будет поставлять электроэнергию в ОРЛО12:11
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!11:15
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ10:45
- КПП «Горловка будет временно закрыт09:15
- СБУ: 500 освобожденных украинцев рассказали о пытках в ОРДЛО07:10
- Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"22:07
- "Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта21:28
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка21:09
- Я не хочу умирать: пьяный боевик устроил истерику в автобусе. ВИДЕО20:45
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения20:21
- Борис Колесников представил план развития "железки" в Украине12:48
- Приговор по катастрофе МН17 может быть исполнен в Украине12:48
- Синоптики рассказали о грядущей жаре в Украине12:30
- СМИ: РФ еще год будет поставлять электроэнергию в ОРЛО12:11
- Все для МВФ: украинцам приготовили новые «сюрпризы» с субсидиями11:50
- Как государство защищает украинский язык11:35
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!11:15
- Деньги на ребенка. Как государство помогает молодым родителям?11:00
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ10:45
- Згоди не треба: в Україні готують «європейське» нововведення для батьків та дітей10:30
- Неожиданные факты о шоколаде, которые мало кому известны08:55
- Как ухаживать за глазами и кожей вокруг глаз: золотые секреты Аюрведы08:20
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!20:01
- С выплатой пенсий переселенцам возникли большие проблемы19:43
- 5 бoлeзнeй, кomopыe бoяmcя кoфe, кaк oгня16:28
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?22:04
- Названы первые признаки теплового удара19:38
- Почему важно прощать? Как простить человека?16:36
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Донецк обстреляли, много повреждений
- Каким даром тебя наградила дата рождения
- Битва за Донбасс: у Крымского лютуют сепары и продвигается "Третья сила"
- "Мэр" Горловки сходил в ночной клуб и "наехал" на "мэра" Донецка
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько