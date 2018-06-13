- Что в меню: «Укрзализныця» презентовала питание в поездах08:00
- Первый попросил: зачем Порошенко убирает Жебривского из Донецкой области07:25
- СБУ: 500 освобожденных украинцев рассказали о пытках в ОРДЛО07:10
- Отец Мураева в сети призывает ввести российские войска в Украину22:32
- Обострения не избежать: появился прогноз по действиям Путина в Украине21:45
- Гаспачо, сэндвичи и кус-кус: в ночных поездах «Укрзалізниці» появится полноценное питание18:42
- Нет Порядка – нет выплат: Переселенцам «заморозили» долги по пенсиям17:29
- Россия захватила украинские рыболовецкие ресурсы в Черном море16:16
- Как живут люди в «свободной» Горловке и «оккупированном хунтой» Мариуполе15:40
- Самое доступное молоко в Киеве и Донецкой области, а самое недоступное - на Волыни15:01
Первый попросил: зачем Порошенко убирает Жебривского из Донецкой области
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о том, что уходит с поста. Заявление об отставке он подал еще 9 июня президенту Петру Порошенко, и глава государства его уже принял. Чем вызвана такая отставка и кто может стать преемником Жебривского, выяснял "Апостроф".
"В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин" - такой новостью поделился со своими подписчиками в Facebook еще действующий глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.
Бывший нардеп (2002-2005) и экс-губернатор Житомирской области (2005) Павел Жебривский на выборах в Верховную Раду в 2014 году баллотировался по 63 округу в Житомирской области, где занял второе место. С января по июнь 2015 года он работал в структуре Генеральной прокуратуры на должности начальника управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, занимающими особо ответственное положение. Председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации он был назначен ровно три года назад – 11 июня 2015 года.
Отставка Жебривского, как рассказали "Апострофу" в Администрации президента, была согласована еще давно.
"Жебривский ушел по желанию Порошенко, скажем так, Первый его попросил. И это было решено еще два месяца назад", - сообщили в АП. По данным источника, преемником Жебривского станет нынешний заместитель министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.
О том, что Жебривский не мог сам решить покинуть свой пост, говорят и опрошенные эксперты. "Очень сложно вспомнить губернатора или министра, который уходил в отставку по собственной воле в Украине. Обычно их приходится выталкивать и выцарапывать из кресел, просто принято придавать этому красивый вид, мол, сам написал заявление об отставке", - пояснил в комментарии "Апострофу" политолог Кирилл Сазонов.
По мнению эксперта, во власти просто устали от поведения чиновника. "Жебривский – это была лучшая антиреклама Украины на Донбассе. Те же люди остались на местах, те же люди контролировали перевозки, те же люди на схемах, те же регионалы в местных советах, сепаратисты остаются на местах. Не изменилось ничего. Жебривский был большим разочарованием. От него устали. С местными патриотами у него были тяжелые отношения. А так как эти люди будут голосовать на выборах через год, пришлось задуматься о замене, ведь Жебривского отождествляли с президентом", - продолжил эксперт.
Во власти же перестановки в Донецкой ВГА объясняют по-другому. "Меняется ситуация на Донбассе, ситуация, когда надо было принимать острые решения, отошла на второй план, теперь, как я слышал от людей здесь, нужен не кризисный менеджмент, а нужна серьезная и глубокая аналитическая плановая работа. И в последнее время Жебривскому надо было действовать не как кризис-менеджеру, а как менеджеру в стабильных условиях", - высказал "Апострофу" мнение нардеп от "Блока Петра Порошенко" Александр Бригинец.
Однако ситуация может оказаться гораздо прозаичней, ведь предположить, что у президента действительно озаботились чувствами патриотов, живущих на Донбассе, сложно. И, скорее всего, причина такой замены совсем иная – приближающиеся парламентские и президентские выборы.
"Жебривский, очевидно, отправится на родную Житомирщину, где у него лучшие позиции и где, видимо, сможет обеспечить лучший результат, а в Донецкую область назначают Гримчака, который является местным, донецким и, соответственно, сможет лучше отвечать на вызовы, касающиеся местной специфики. Поэтому очевидно, что это связано с выборами в первую очередь", - считает политический эксперт Петр Олещук.
Политолог не исключает, что такие ротации будут происходить и в будущем. "Все дальнейшие назначения будут связаны с выборами. Главы местных администраций будут рассматриваться одновременно как руководители штабов президента на выборах и опытные штабисты. Это редкий ресурс. И Гримчак, и Жебривский – ценные штабисты, поэтому их будут использовать и дальше", - заключил эксперт.
Источник: from-ua.com с ссылкой на apostrophe.ua
Теги: Донбасс, отставка, Порошенко, Жебривский
- Прогноз журналиста: конфликт интересов в украинской политике может привести к досрочным парламентским, а возможно, и к внеочередным президентским выборам
- Политолог: На Гонтаревой Порошенко не остановится. На очереди Климкин и Грицак
- Порошенко сделал сенсационное заявление (ВИДЕО)
- Гонтарева не намерена обсуждать свою отставку с Порошенко
- В Верховной Раде готовят отставку Порошенко (ФОТО)
- Порошенко заявил об угрозе терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры
- СБУ: 500 освобожденных украинцев рассказали о пытках в ОРДЛО07:10
- Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"22:07
- "Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта21:28
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка21:09
- Я не хочу умирать: пьяный боевик устроил истерику в автобусе. ВИДЕО20:45
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения20:21
- Стало известно, кто заменит Жебривского19:26
- "Аркан" для переселенцев: на оккупированном Донбассе пенсионеров бросают на "подвалы"19:01
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде18:24
- Командующий ООС объяснил, для чего вводятся ограничения для населения на Донбассе18:08
- Что в меню: «Укрзализныця» презентовала питание в поездах08:00
- Встреча Трампа с Ким Чен Ыном: стало известно о влиянии на «Нормандский формат»07:45
- Первый попросил: зачем Порошенко убирает Жебривского из Донецкой области07:25
- СБУ: 500 освобожденных украинцев рассказали о пытках в ОРДЛО07:10
- Отец Мураева в сети призывает ввести российские войска в Украину22:32
- Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"22:07
- Обострения не избежать: появился прогноз по действиям Путина в Украине21:45
- "Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта21:28
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка21:09
- Я не хочу умирать: пьяный боевик устроил истерику в автобусе. ВИДЕО20:45
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!20:01
- С выплатой пенсий переселенцам возникли большие проблемы19:43
- 5 бoлeзнeй, кomopыe бoяmcя кoфe, кaк oгня16:28
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?22:04
- Названы первые признаки теплового удара19:38
- Почему важно прощать? Как простить человека?16:36
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Донецк обстреляли, много повреждений
- Битва за Донбасс: у Крымского лютуют сепары и продвигается "Третья сила"
- "Мэр" Горловки сходил в ночной клуб и "наехал" на "мэра" Донецка
- Каким даром тебя наградила дата рождения
- Узаконенное издевательство: печальная годовщина постановления, ударившего по переселенцам