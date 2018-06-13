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Приговор по катастрофе МН17 может быть исполнен в Украине
Исполнение обвинительных приговоров по делу о катастрофе рейса МН17 в 2014 году на Донбассе может быть осуществлено в Украине.
Как передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle, соответствующее решение накануне, 12 июня, принял парламент Нидерландов. В частности, нидерландские законодатели поддержали соглашение с Украиной, которое должно способствовать облегчению возможного преследования лиц, ответственных за крушение малайзийского «Боинга», в том числе использование видеосвязи.
Договором также определяется, что судебный процесс над причастными к катастрофе МН17 состоится в нидерландском суде, скорее всего, в Гааге. В то же время, обвинительные приговоры могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденные не будут выданы Нидерландам.
Глава внешнеполитического ведомства Нидерландов Стеф Блок в связи с этим сказал, что соглашение «является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв».
Теги: Украина, Донбасс, катастрофа, авиакатастрофа
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