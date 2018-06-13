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Принято решение о предоставлении Украине 1 миллиарда евро
Сегодня на заседании Европейского парламента было принято решение о предоставлении Украине 1 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом сообщает журналист «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк в соцсети Twitter.
По его словам, «за» проголосовало 527 депутатов, «против» — 124. Первый транш может быть выплачен Украине уже в сентябре 2018 года.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Facebook выразил благодарность европейским партнерам.
«Европарламент только что на пленарной сессии 527 голосами поддержал решение о выделении Украине новой программы макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро. Мы благодарим наших европейских коллег за поддержку Украины, о которой мы говорили во время моего визита в Брюссель в мае. Продолжаем и углубляем стратегическое сотрудничество с ЕС», — написал Гройсман.
Петр Порошенко также разместил соответствующий пост в Twitter.
«Благодарю всех друзей Украины в Европарламенте и в европейских организациях за единство в поддержке Украины! Это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ», — написал президент.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, евро, решение
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