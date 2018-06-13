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Синоптики рассказали о грядущей жаре в Украине
С сегодняшнего дня, 13 июня, активный грозовой фонд, который накануне влиял на погодные условия в Украине, в некоторой степени ослабнет, и во все регионы нашей страны вернется жара.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении украинского Гидрометцентра. Отмечается, что дожди в среду могут пройти только в центральных и северных регионах Украины, а также на Закарпатье. Что касается остальной территории страны, то небо освободится от туч и будет сухо. В среднем столбики термометра покажут +23-26 градусов, на востоке и юге страны до +27-31.
Завтра, 14 июня, грозовой фронт с дождями опять распространи свое влияние от запада до востока Украины, в связи с чем в некоторых регионах северо-запада и юго-востока страны будет солнечно и без осадков. В целом по Украине температура воздуха составит до +24-27 градусов, на востоке и юге страны все также жарко, до +33.
В пятницу, 15 июня, грозовые дожди задержаться в тех же пределах. Вместе с тем, повысится температура воздуха – в центре и на севере Украины будет до +30, на востоке и юге – до +31-33.
Теги: Украина, Донбасс, погода
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