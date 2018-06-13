Суд принял решение по делу экс-нардепа Шепелева

13.06.2018 18:05

Опальный политик будет находиться под стражей минимум до августа 2018 года

Печерский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву, в отношении которого расследуется ряд уголовных производств, в том числе о государственной измене, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Мера пресечения продлена еще на 60 суток", – сказали в пресс-службе.

Таким образом, экс-нардеп будет находиться под стражей минимум до августа 2018 года.

Как сообщалось, бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года он сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Экс-нардеп был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

Разыскиваемый экс-депутат обвинялся в Украине в хищении средств Родовид Банка и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м, а также в покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году.

21 марта 2015 года российский суд вынес постановление об экстрадиции Шепелева, но экс-нардеп все это время оставался в РФ. Российская сторона отказала Украине в выдаче Шепелева.

В августе 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в отношении Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали Шепелева, при нем обнаружено "удостоверение", выданное т.н. "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Николая Боруха.

9 февраля экс-нардеп был доставлен в Печерский райсуд Киева, на лице у него были гематомы и синяки, сам он утверждал, что у него была сломана челюсть.

10 февраля Печерский районный суд избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Законность пересечения Шепелевым госграницы Украины проверяется в рамках расследования уголовного производства, сообщили в СБУ 23 февраля.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о наличии документов, подтверждающих, чтоШепелев являлся агентом ФСБ РФ.

Шепелев в предыдущих созывах Верховной Рады был членом фракции "Блок Юлии Тимошенко" (2007-2010) и членом фракции Партии регионов (2010).

В апреля 2018 года суд продлил арест Шепелеву еще на 2 месяца.

Источник: https://www.segodnya.ua



