Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии о выделении Украине нового четвертого пакета макрофинансовой помощи, размер которой составляет 1 миллиард евро.

Соответствующее голосование за законодательную резолюцию состоялось сегодня на заседании ЕП в Страсбурге, которое транслировалось на сайте Европарламента. Большинство евродепутатов поддержали это решение, передает УНИАН.

В частности, "за" проголосовало 527 депутатов.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность за такое решение членам Европейского парламента на своей странице в Twitter.

"Я благодарен всем друзьям Украины в Европейском парламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины. Это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ. Ожидаю быстрого принятия окончательного решения Европейским советом", - отметил глава государства. Кроме того, благодарность европейским партнерам выразил и премьер-министр Владимир Гройсман.

Источник: https://from-ua.com