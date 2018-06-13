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В Британии обсудили упрощение визового режима для украинцев
В марте 2019 года истекает время одностороннего действия относительно безвизового въезда в Украину для граждан Великобритании.
«Когда вёл разговор о том, что мы ожидаем упрощённого режима для украинцев, то имел в виду также и паритетность» – отметил спикер парламента.
Спикер парламента Андрей Парубий в ходе визита в Лондон поднимал вопросы упрощения визового режима Великобритании для украинцев, усиления санкций против России и проблему строительства газопровода «Северный поток-2».
Он рассчитывает, что его предложение поддержат правительство и парламент Великобритании.
Парубий отметил, что в марте 2019 года истекает время одностороннего действия относительно безвизового въезда в Украину для граждан Великобритании.
«Когда вел разговор о том, что мы ожидаем упрощенного режима для украинцев, то имел в виду также и паритетность: что и Украина после марта следующего года будет предпринимать действия относительно наших двусторонних отношений, учитывая и уступки, и шаги навстречу правительству Великобритании», - сказал спикер.
По его словам, он ощутил желание Лондона и настрой, чтобы этот вопрос рассмотреть.
«Я не могу говорить, о каких сроках идет речь. Но я ощутил готовность к изменениям и почувствовал максимальную готовность к упрощению механизма получения виз для украинцев», - сказал спикер Рады.
Источник: https://comments.ua
Теги: Украина, Донбасс, Великобритания, визовый режим
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