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Весь Крым остался без электричества из-за аварии на энергомосту

13.06.2018 20:35
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Весь Крым остался без электричества из-за аварии на энергомосту

Сегодня днем, 13 июня, вся территория оккупированного Крыма осталась обесточенной.

Как передает replyua.net, об этом сообщил так называемый «глава» полуострова Сергей Аксенов. «На подстанции Тамань из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света. В течение трех часов энергоснабжение восстановят. Просим соблюдать спокойствие», – написал Аксенов в Facebook.

В свою очередь, журналисты местного издания «Крыминформ» сообщили, что в электросетевой компании Кубаньэнерго проинформировали о масштабном отключении линии, которая снабжает электричеством Крымский полуостров. «Произошло массовое техническое отключение на линии. Сейчас выясняются причины, время на выяснение – два часа», – сообщили изданию в Кубаньэнерго. При этом ТАСС сообщает, что электричество на Крымском полуострове отключилось из-за аварии на подстанции Тамань в Краснодарском крае.

В настоящее время известно, что в Крыму частично восстановлена подача электричества. 



Теги: Донбасс, Крым, авария, электричество
 
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