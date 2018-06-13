Все для МВФ: украинцам приготовили новые «сюрпризы» с субсидиями

13.06.2018 11:50

Уже в самое ближайшее время в рамках выполнения меморандума МВФ в Украине могут внедрить новую систему проверки получателей субсидии, передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель».

В том числе известно о планах «разбить» тарифы на газ и отопление и повысить тариф на газ. Потребители и сейчас платят за распределение, однако размер этой платы привязан к объемам. Если не использовать тепло и газ, то и за распределение платить не нужно, и чем больше объем потребления, тем выше плата за распределение.



Но такая методика не устраивает МВФ. В уже принятых законах «О рынке газа», «О жилищно-коммунальных услугах», методике НКРЭКУ установлены новые подходы. Абонентская плата должна вноситься круглый год, а ее размер должен быть фиксированным. Иными словами, за газ придется платить, даже если им не пользуетесь, а часть от действующего тарифа на отопление придется платить круглый год.



Как известно, если тариф на газ в Украине увеличить до уровня импортного паритета, то кубометр газа подорожает с 6,9 до 11,43 грн.