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Згоди не треба: в Україні готують «європейське» нововведення для батьків та дітей
В Україні очікуються нововведення, пов’язані з дозволами з приводу вивозу дитини за кордон.
Про це написав міністр юстиції Павло Петренко в Twitter.
Так, глава Мін’юсту заявив, що відомство розглядає можливість дозволити батькові чи матері, з ким проживає дитина, вивезти його за кордон без дозволу другого батька.
Йдеться про термін не більш одного місяця.
“Одна з новацій другого пакету законів # ЧужіхДітейНеБуває – дати можливість того з батьків, з ким проживає дитина, вивезти дитину за кордон до 1 місяця без дозволу другого батька. Це цілком європейська практика, яка дозволить дитині відпочити, або пройти курс лікування”, – йдеться у повідомленні.
Слід зазначити, що за існуючою в Україні практикою, наразі розлучення батьків для вивозу дитини за кордон потрібно отримати згоду обох. За умови, що вони не позбавлені батьківських прав.
Джерело: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, ребенок, заграница
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