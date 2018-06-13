Згоди не треба: в Україні готують «європейське» нововведення для батьків та дітей

13.06.2018 10:30

В Україні очікуються нововведення, пов’язані з дозволами з приводу вивозу дитини за кордон.

Про це написав міністр юстиції Павло Петренко в Twitter.

Так, глава Мін’юсту заявив, що відомство розглядає можливість дозволити батькові чи матері, з ким проживає дитина, вивезти його за кордон без дозволу другого батька.

Йдеться про термін не більш одного місяця.

“Одна з новацій другого пакету законів # ЧужіхДітейНеБуває – дати можливість того з батьків, з ким проживає дитина, вивезти дитину за кордон до 1 місяця без дозволу другого батька. Це цілком європейська практика, яка дозволить дитині відпочити, або пройти курс лікування”, – йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що за існуючою в Україні практикою, наразі розлучення батьків для вивозу дитини за кордон потрібно отримати згоду обох. За умови, що вони не позбавлені батьківських прав.

Джерело: https://from-ua.com