Жебривский: «О моей новой должности все узнают в пятницу»

13.06.2018 17:48

В последний день своего пребывания на должности председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский с рабочим визитом посетил Дружковку. Во время общения с представителями СМИ губернатор прозрачно намекнул о переезде в Киев.



Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении по собственному желанию главы ДонОГА.



— Никто не ожидал, что я уйду в отставку, поэтому на сегодня пока нет назначения на должность председателя Донецкой ОГА. Кто станет моим последователем, я не знаю, — говорит Жебривский.



На вопрос журналистов, правда ли, что губернатор Донецкой области станет заместителем генерального прокурора Украины, Павел Жебривский, смеясь, ответил: «Ну, послушайте: я и зам! Разве я похож на зама?!»



— Долго без работы не останусь. Я думаю, уже эту в пятницу все узнают о моем новом назначении. Хочу отметить, что даже на новой должности я не оставлю Донетчину и буду следить за происходящим в этом регионе, — подытожил Павел Иванович.

Источник: http://zi.dn.ua