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Эксперт рассказал, когда Путин пойдет на уступки по Донбассу
Владимир Путин с каждым месяцем вынужден смягчать свою позицию по Донбассу из-за давления международных партнеров, однако он вряд ли пойдет на кардинальные уступки до выборов президента в 2019-м.
Об этом заявил генерал-лейтенант украинской армии Василий Богдан, передает "Диалог.UA".
Он уверен, что Путина от полномасштабного вторжения в Украину сдержали своевременные санкции международных партнеров, которые давят на него каждый день.
Окружение президента РФ уже не защищено настолько, как это было в предыдущие годы, и российские олигархи, стоящие во главе крупных российских компаний, теряют огромные деньги каждый месяц.
Богдан убежден, что со временем Путин будет вынужден ослабить давление на Украину до минимума и произойдет это в ближайшее время. По словам генерал-лейтенанта,
Путин дождется президентских выборов, а потом и парламентских и только после этого начнет контактировать с новым правительством.
Эксперт отметил, что в этом году Кремль ослабит давление на украинскую сторону, чтобы найти общий язык с международными партнерами.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, выборы президента, вторжение, РФ
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