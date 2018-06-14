КАКУЮ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА СЕЛЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА?

14.06.2018 12:45

Правительство Владимира Гройсмана заботится о развитии сельского хозяйства. За два года благодаря правительственным инициативам объёмы государственной поддержки сельского хозяйства выросли почти в 16 раз. Если в 2016 году на сельское хозяйство из бюджета было выделено только 0,4 млрд грн, то в 2018 году – 6,3 млрд грн.

Но этот год стал особенным. Впервые за всю историю независимой Украины благодаря правительственной инициативе государственную поддержку может получить каждый сельхозпроизводитель.

Для малых и средних фермеров и домохозяйств предусмотрены отдельные программы поддержки

Государственная поддержка уже не зависит от объёмов производства – её могут получить и мелкие фермеры, и домашние хозяйства. В частности, с этого года частники смогут получить от государства помощь на содержание молодняка крупного рогатого скота – 2 500 грн за каждого выращенного до года телёнка. Фермерам государство готово помогать в приобретении сельскохозяйственной техники и семян, реконструкции животноводческих комплексов, выплате кредитов, привлечённых под развитие производства и т. п.

На программы поддержки выделяют реальные средства

Предусмотренных в государственном бюджете средств хватит, чтобы государственную помощь получил каждый, кто обратится за ней. В частности, на пособие по содержанию телят домохозяйствами государство выделило 700 млн грн, на развитие фермерских хозяйств – 1 млрд грн.

Для получения средств установлены простые и прозрачные процедуры

Для того чтобы получить государственную помощь, нужно собрать минимум документов. Некоторые из них можно подавать в электронном виде, что сокращает время на подготовку. Прохождение документов можно проверять на сайте Минагрополитики. Никаких непонятных процедур – всё максимально просто и прозрачно.

Благодаря программам поддержки сельхозпроизводителей Правительства Владимира Гройсмана в Украине увеличится количество фермерских хозяйств, появится более 3 тыс. га новых садов и виноградников, более чем вдвое возрастёт производительность молочного стада. Это означает не только рост благосостояния наших тружеников села, но и насыщение рынка отечественными продуктами питания и снижение цен на них.