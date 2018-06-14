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КАКУЮ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА СЕЛЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА?
Правительство Владимира Гройсмана заботится о развитии сельского хозяйства. За два года благодаря правительственным инициативам объёмы государственной поддержки сельского хозяйства выросли почти в 16 раз. Если в 2016 году на сельское хозяйство из бюджета было выделено только 0,4 млрд грн, то в 2018 году – 6,3 млрд грн.
Но этот год стал особенным. Впервые за всю историю независимой Украины благодаря правительственной инициативе государственную поддержку может получить каждый сельхозпроизводитель.
Для малых и средних фермеров и домохозяйств предусмотрены отдельные программы поддержки
Государственная поддержка уже не зависит от объёмов производства – её могут получить и мелкие фермеры, и домашние хозяйства. В частности, с этого года частники смогут получить от государства помощь на содержание молодняка крупного рогатого скота – 2 500 грн за каждого выращенного до года телёнка. Фермерам государство готово помогать в приобретении сельскохозяйственной техники и семян, реконструкции животноводческих комплексов, выплате кредитов, привлечённых под развитие производства и т. п.
На программы поддержки выделяют реальные средства
Предусмотренных в государственном бюджете средств хватит, чтобы государственную помощь получил каждый, кто обратится за ней. В частности, на пособие по содержанию телят домохозяйствами государство выделило 700 млн грн, на развитие фермерских хозяйств – 1 млрд грн.
Для получения средств установлены простые и прозрачные процедуры
Для того чтобы получить государственную помощь, нужно собрать минимум документов. Некоторые из них можно подавать в электронном виде, что сокращает время на подготовку. Прохождение документов можно проверять на сайте Минагрополитики. Никаких непонятных процедур – всё максимально просто и прозрачно.
Благодаря программам поддержки сельхозпроизводителей Правительства Владимира Гройсмана в Украине увеличится количество фермерских хозяйств, появится более 3 тыс. га новых садов и виноградников, более чем вдвое возрастёт производительность молочного стада. Это означает не только рост благосостояния наших тружеников села, но и насыщение рынка отечественными продуктами питания и снижение цен на них.
Теги: помощь, сельское хозяйство, развитие, Владимир Гройсман
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