Денисовой отказали во встрече с Сенцовым

15.06.2018 15:00

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что пока ей отказали во встрече с украинским политическим заключенным Олегом Сенцовым. Об этом она рассказывает в видеосюжете, выложенном на его Facebook-странице в четверг, передает УП.

"Я встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказания Ямало-Ненецком автономном округе, именно он сообщил мне, что я не могу ни при каких обстоятельствах (встретиться) с Олегом Сенцовым", - говорит Денисова.

По словам омбудсмена, при этом ей ничего мне не сообщили, почему во встрече отказано.

На просьбу Денисовой сообщить, каково состояние Олега Сенцова, она также получила отрицательный ответ и более того начальник управления попросил украинскую делегацию покинуть территорию колонии.

Омбудсмен говорит, что связалась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой и сейчас у ворот колонии ждет разрешения на визит.

Источник: https://from-ua.com