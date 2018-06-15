- В Киевском аэропорту задержан торговец людьми11:48
- По 100 тысяч каждому: новые выплаты для украинцев11:34
- Донбасс получил гуманитарную помощь от Республики Беларусь11:17
- Пассажирка рассказала, что на самом деле произошло с самолетом в Киеве: оторвало сиденья, люди в шоке11:01
- Российский флот приведен в полную боевую готовность: в СНБО ответили10:40
- Курс доллара в Украине пошел в рост10:25
- Гигантские потери боевиков. В ходе боев уничтожены 12 человек09:45
- Подорожание алкоголя в Украине: сколько будут стоить самая дешевая водка и вино09:30
- Шутит или нет: Дональд Трамп назвал Крым российским09:00
- Названо количество украинцев, которые прошли отбор для миротворческих сил ООН08:30
Курс доллара в Украине пошел в рост
Официальная стоимость евровалюты практически не изменилась
На сегодня, 15 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,21 грн;
1 евро – 30,75 грн;
10 российских рублей – 4,21 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, вырос на девять копеек. Повышение курса продолжается два дня.
Курс евро повысился на две копейки. Курс остается ниже психологической отметки в 31 грн.
Стоимость 10 российских рублей выросла на восемь копеек.
В четверг, 14 июня, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос на девять копеек в покупке и на 10 в продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,23/26,26 грн. Стоимость евро установилась на отметках 30,57/30,6 грн, понизившись на 18-19 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.
Прогнозы курса доллара на 2018 год
Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл.
Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".
В то же время, бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни.
Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, доллар, курс валют
- Донбасс получил гуманитарную помощь от Республики Беларусь11:17
- Гигантские потери боевиков. В ходе боев уничтожены 12 человек09:45
- Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады08:00
- Ночью в Горловке снова курсировала тяжелая военная техника боевиков22:28
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ21:44
- В Ровеньках боевики «ЛНР» запрещают медикам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ21:26
- Безразличие «Укрзалізниці» или как Луганская область оказалась отрезанной от всей страны21:01
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами20:45
- Жертвы взрыва маршрутки в Голубовское говорят, что взрыв был внутри20:26
- Пьяный боевик «ДНР» бросил в наблюдателей СММ ОБСЕ молоток19:41
- В Киевском аэропорту задержан торговец людьми11:48
- По 100 тысяч каждому: новые выплаты для украинцев11:34
- Донбасс получил гуманитарную помощь от Республики Беларусь11:17
- Пассажирка рассказала, что на самом деле произошло с самолетом в Киеве: оторвало сиденья, люди в шоке11:01
- Российский флот приведен в полную боевую готовность: в СНБО ответили10:40
- Курс доллара в Украине пошел в рост10:25
- Европейский парламент собирается полностью отказаться от использования пластиковой посуды10:05
- Гигантские потери боевиков. В ходе боев уничтожены 12 человек09:45
- Подорожание алкоголя в Украине: сколько будут стоить самая дешевая водка и вино09:30
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Шесть веских причин чаще есть вишню08:15
- О чем предупреждают повторяющиеся сны07:10
- Как правильно чистить уши – 4 способа22:05
- Безразличие «Укрзалізниці» или как Луганская область оказалась отрезанной от всей страны21:01
- Какие растения на Руси считались колдовскими18:38
- Если Путин сейчас атакует Украину, все произойдет моментально17:32
- Политолог Кулик: На Донбассе началось «закріпачення» местного населения15:16
- «Прощай, субсидия!» Следующий этап08:11
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!