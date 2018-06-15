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На границе Украины была замечена огромная колонна военной техники РФ
Всего в нескольких километрах от границы с Украиной, на трассе Тирасполь-Рыбница было замечено перемещение огромной колонны российской бронетехники. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт Артем Филипенко.
В частности, он написал: «Тем временем на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной перемещается колонна российской бронетехники с базы ОГРВ. Ну нехило так. Это зона безопасности. Им там передвигаться запрещено. ОБСЕ молчит?».
В свою очередь молдавская сторона объединенной контрольной комиссии подтвердила факт передвижения военной техники. В сообщении молдавской стороны отмечается: «Были установлены 3 колонны с различными типами военной и бронетанковой техники (ТАБ, БРДМ) (возможно, Оперативная группа российских войск), которые ехали в сопровождении специальных транспортных средств неконституционных ополченских структур. Затребовав ответ других участников о передвижении военных колонн, приднестровский участник в ОКК указал, что вся военная техника Тирасполя находится в местах постоянного развертывания и не передвигается по Зоне безопасности, и представители Российской Федерации сообщили, что они задокументируют данный случай и проинформируют ОКК на следующем заседании, которое состоится 21 июня 2018 года».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, военная техника
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