Очень неустойчивая погода, - синоптик о долгосрочном прогнозе

15.06.2018 12:45

В ближайшие дни на большей территории Украины будет наблюдаться очень неустойчивая погода – во многих областях ожидаются ливни и грозы. Как передает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко предупредила на своей странице в Фейсбуке.



«В Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет сухо и жарко. 15 июня грозовые дожди охватят запад, север, Полтавскую, Харьковскую, Винницкую, Черкасскую области, районы Кропивницкого. Возможны град и шквалы. На юге, в Луганской, Донецкой областях, районах Днепра ожидается солнечная сухая погода», - пишет Диденко.



По ее словам, ливни и грозы прогнозируются в Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях, а в западных регионах дожди будут периодическими. Местами будет очень жарко – до 35 градусов, а вот на западе ожидается не выше 26 градусов тепла. В Киеве в пятницу дождливо, возможны грозы, днем воздух прогреется до 26 градусов.

Источник: https://replyua.net