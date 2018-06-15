Пассажирка рассказала, что на самом деле произошло с самолетом в Киеве: оторвало сиденья, люди в шоке

15.06.2018 11:01

Аварийное приземление самолета авиакомпании Bravo, выполнявшего рейс 4406 Анталия-Киев, в аэропорту «Жуляны» в Киеве было очень сложным. Об этом сообщает пассажирка авиалайнера.

В интервью телеканалу «Эспрессо» она рассказала, что ситуация была более сложной, чем утверждают в администрации аэропорта. «Самолет при посадке завалился на правое крыло, начал дымиться, поотрывало некоторые сиденья, ремни. В это время уже шел сильный дождь, но была разрешена посадка. Стюардесса сказала пассажирам не двигаться, однако пассажиры начали выбегать из самолета, который уже приземлился», — рассказала она.

Затем, по словам пассажирки, вышедшим из салона людям пришлось почти 30 минут ждать автобус, который отвез их к терминалу.

Она отмечает, что багаж уже получили лишь 5% пассажиров. Воду им в терминале дали через два часа после аварийного приземления самолета.

В результате такого приземления и аварийного выхода из самолета некоторые пассажиры получили синяки и ссадины. У некоторых поднялось давление и зафиксировано шоковое состояние.