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На Тимошенко «набросился» полуголый мужчина (ВИДЕО)
Во время выступления лидера фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко неизвестный мужчина вышел на сцену и вручил ей букет после чего разделся до пояса, передает УП.
Это произошло во время программного выступления на форуме "Новый курс Украины", сообщил в Twitter корреспондент "Украинской правды" Роман Кравец.
По его словам, мужчину никто не пытался задержать.
Также корреспондент "Украинской правды" Роман Романюк отметил, что после выхода накачанного парня на сцену, Тимошенко сказала: "это экспромт, но он оживит наш форум".
Однако стрелка на спине у мужчины была направлена "вниз".
"Курс Тимошенко - вниз, а не вверх", - передал слова мужчины, который обнажился перед леди Ю, корреспондент УП.
Отметим, что на форуме присутствует и муж Тимошенко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, мужчина, Тимошенко
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