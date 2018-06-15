Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Российский флот приведен в полную боевую готовность: в СНБО ответили

15.06.2018 10:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российский флот приведен в полную боевую готовность: в СНБО ответили

Силы российского Черноморского флота приведены в состояние полой боевой готовности. Это произошло из-за якобы возможных провокаций со стороны Украины. Как передает replyua.net, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В том числе, отмечается, что в Москве опасаются провокаций Украины у берегов аннексированного Крыма в период проведения чемпионата мира по футболу. В район Азовского моря якобы был отправлены дополнительные российские корабли, а также было увеличено количество боевых вылетов авиации. По информации источника в береговых войсках, состояние повышенной боеготовности планируется сохранить до 31 июля, в то время как Чемпионат мира завершится 15 июля. В свою очередь, в российском минобороны отрицают данный факт, называя его выдумками журналистов.

В ответ на вопрос, готовятся ли провокации, офис СНБО во главе с Александром Турчиновым сообщил: «Независимо от стенаний испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам». 



Теги: Донбасс, Черноморский флот, флот, СНБО, боевая готовность
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх