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Шутит или нет: Дональд Трамп назвал Крым российским
В разговоре с главами стран G7 президент Соединенных Штатов Дональд Трам заявил, что считает Крым российским, потому что «все, кто живет на полуострове, говорят на русском». Об этом пишет BuzzFeed News, ссылаясь на анонимные источники в дипломатических кругах.
Эти слова Трампа прозвучали еще 8 июня, во время ужина, состоявшегося в рамках саммита в Канаде.
До сегодняшнего дня точно неизвестно — была ли это шутка или подобное высказывание может сигнализировать об изменении во внешней политики Белого дома. Представители президента США эту ситуацию пока не комментировали.
Также во время ужина Трамп спрашивал коллег, почему они поддержали Украину, ведь"Украина — одно из самых коррумпированных государств мира», — сообщает источник.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Дональд Трамп
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