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Сильные обстрелы Новотошковского. Планируется эвакуация детей

15.06.2018 21:10
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Сильные обстрелы Новотошковского. Планируется эвакуация детей

В результате мощного обстрела Новотошковского (Луганская область) с временно оккупированной территории, в ночь с 14 на 15 июня, один военнослужащий ВСУ погиб, еще пятеро получили ранения. Поврежден жилой квартал поселка, где зафиксированы многочисленные попадания снарядов. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

На место обстрела выехал заместитель председателя Луганской ОВГА Юрий Клименко.

«Обломками и взрывной волной повреждены 24 квартиры, в частности, повреждены окна, балконы, крыши. Также пострадал магазин и повреждены линии электроснабжения. Жители всю ночь провели в бомбоубежищах в связи с опасностью новых обстрелов. Сейчас устанавливаются масштабы повреждений, потребность в необходимых для восстановления строительных материалах, вопросы оказания необходимой помощи жителям, дома которых пострадали», — написал он в Facebook.

Было проведено оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы ликвидации последствий обстрела, оказания необходимой помощи жителям, дома которых повреждены.

Жилые кварталы Новотошковского подверглись артиллерийскому обстрелу впервые с июля 2015 года. В связи с этим решается вопрос о вывозе детей из поселка.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, дети, эвакуация, обстрелы, ООС
 
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