Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Супрун призывает усыновлять детей из интернатов

15.06.2018 12:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Супрун призывает усыновлять детей из интернатов

У.Супрун заявляет, что во всем мире существует практика создания патронажных служб. И.о. министра здравоохранения призывает украинцев перенимать европейский опыт и не бояться усыновления. 

Супрун подчеркивает, что детям лучше всего расти исключительно в семьях, ведь даже образцовый интернета не может дать ребенку такие условия, как семья. Она сообщает, что несколько министерств сейчас работает над тем, чтобы живущие в интернатах дети оказались в семьях и могли расти в условиях, приближенных к семейным. 

«Ни в коем случае не идет речь о закрытии интернатных учреждений. Вместо этого надо подумать, действительно ли они - лучший путь помощи детям, которые вынуждены расти без семьи», - говорит Супрун. 

Также Супрун рассказала, что из всех детей, которые живут в интернатах, только 8% обладают статусом детей-сирот. 

У остальных есть родители, которые по тем или иным причинам не могут воспитывать ребенка. 

Как говорит Супрун, интернатные учреждения ранее были нужны для того, чтобы поддержать детей в сложных условиях, таких как голод или эпидемия. 

«Однако сегодня существует гораздо лучшая модель поддержки детей, поэтому весь цивилизованный мир отказался или отказывается от детских домов из-за негативного влияния такого воспитания на психическое и физиологическое развитие ребенка», - говорит и. о. министра.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, дети, интернат, усыновление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх