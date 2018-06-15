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Супрун призывает усыновлять детей из интернатов
У.Супрун заявляет, что во всем мире существует практика создания патронажных служб. И.о. министра здравоохранения призывает украинцев перенимать европейский опыт и не бояться усыновления.
Супрун подчеркивает, что детям лучше всего расти исключительно в семьях, ведь даже образцовый интернета не может дать ребенку такие условия, как семья. Она сообщает, что несколько министерств сейчас работает над тем, чтобы живущие в интернатах дети оказались в семьях и могли расти в условиях, приближенных к семейным.
«Ни в коем случае не идет речь о закрытии интернатных учреждений. Вместо этого надо подумать, действительно ли они - лучший путь помощи детям, которые вынуждены расти без семьи», - говорит Супрун.
Также Супрун рассказала, что из всех детей, которые живут в интернатах, только 8% обладают статусом детей-сирот.
У остальных есть родители, которые по тем или иным причинам не могут воспитывать ребенка.
Как говорит Супрун, интернатные учреждения ранее были нужны для того, чтобы поддержать детей в сложных условиях, таких как голод или эпидемия.
«Однако сегодня существует гораздо лучшая модель поддержки детей, поэтому весь цивилизованный мир отказался или отказывается от детских домов из-за негативного влияния такого воспитания на психическое и физиологическое развитие ребенка», - говорит и. о. министра.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, дети, интернат, усыновление
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