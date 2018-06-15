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Тимошенко хочет ввести парламентскую форму правления
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости ввести в Украине парламентскую форму правления канцлерского типа.
Об этом она сказала во время выступления на форуме "Новый курс Украины" в Киеве, 15 июня.
По ее словам, все успешные страны мира имеют парламентскую форму правления, а президентские имеют много недостатков.
Она представила таблицу, где отметила, что проанализировала 30 самых успешных стран мира и большинство из них именно парламентского типа, а самые бедные - президентского.
"Поэтому хочу предложить парламентскую форму правления канцлерского типа", - сказала Тимошенко.
Кроме того, она отметила, что парламент должен перейти на биометрическое голосование.
"Вот спрашивают, а если у депутата нет пальцев? Ну ... проголосует чем-то другим", - сказала лидер "Батькивщины".
Она добавила, что весь мир смеется над Украиной, которая до сих пор не перешла на биометрическое голосование.
Дополняется...
Теги: Украина, Донбасс, парламентская, Тимошенко
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