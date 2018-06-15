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Украина прекратила подачу воды в «ЛНР»

15.06.2018 20:35
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Украина прекратила подачу воды в «ЛНР»

Сегодня ночью Украина прекратила подачу воды на территорию самопровозглашенной «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Лугансквода».

«Пятнадцатого июня около 4:00 произошло прекращение поставок воды с территории Украины, а именно со стороны Западной фильтровальной станции и Петровской насосной станции. От КП «Попаснянский районный водоканал» было получено письмо с указанием причины прекращения подачи воды — обесточивание насосных станций», — сообщили в Луганске.

Отмечается, что обесточивание Петровской насосной станции привело к гидравлическому удару, вследствие которого произошло повреждение магистрального водовода Д-900.

Из-за этого повреждения будет ограничена поставка воды в Луганск до 20% и скорректирован график водоснабжения потребителей.

Как известно, подачу воды «ЛНР» периодически ограничивают из-за долгов.

Напомним, ранее были названы результаты экспертиз относительно экологической ситуации на Донбассе.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, вода, ЛНР
 
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