Украина прекратила подачу воды в «ЛНР»

15.06.2018 20:35

Сегодня ночью Украина прекратила подачу воды на территорию самопровозглашенной «ЛНР».



Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Лугансквода».

«Пятнадцатого июня около 4:00 произошло прекращение поставок воды с территории Украины, а именно со стороны Западной фильтровальной станции и Петровской насосной станции. От КП «Попаснянский районный водоканал» было получено письмо с указанием причины прекращения подачи воды — обесточивание насосных станций», — сообщили в Луганске.



Отмечается, что обесточивание Петровской насосной станции привело к гидравлическому удару, вследствие которого произошло повреждение магистрального водовода Д-900.



Из-за этого повреждения будет ограничена поставка воды в Луганск до 20% и скорректирован график водоснабжения потребителей.



Как известно, подачу воды «ЛНР» периодически ограничивают из-за долгов.



Напомним, ранее были названы результаты экспертиз относительно экологической ситуации на Донбассе.

Источник: http://zi.dn.ua