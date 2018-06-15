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В Киевском аэропорту задержан торговец людьми

15.06.2018 11:48
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В Киевском аэропорту задержан торговец людьми

В аэропорту Борисполь полицейские задержали злоумышленника, причастного к торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в четверг, 14 июня

Мужчина переправлял трех гражданок Украины в возрасте 22−23 года в бордели в одном из особых административных районов Китая. Для жительниц Черкасской и Николаевской областей злоумышленник приобрел авиабилеты и сопроводил их в аэропорт Борисполь. Встретить их в Китае и доставить в бордель должен был его знакомый.

Правоохранители установили, что 55-летний житель Винницы лично вербовал молодых женщин, которые попали в сложные жизненные ситуации. Во время встреч с ними «работодатель» рассказывал о большом денежном вознаграждении за сексуальные услуги, а именно 65 долларов за час, и обещал обеспечить жильем и питанием», — сообщили правоохранители.

Открыто уголовное производство, задержанному грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, аэропорт, Борисполь, люди, торговля людьми
 
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