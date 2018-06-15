- Названо количество украинцев, которые прошли отбор для миротворческих сил ООН08:30
- Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады08:00
- С законом о счетчиках случился казус: как теперь украинцы будут оплачивать коммуналку07:48
- В НАБУ начали дело в отношении президента ФФУ07:25
- Украина призвала боевиков отремонтировать имущество Vodafone14:35
- Эксперт рассказал, когда Путин пойдет на уступки по Донбассу13:15
- КАКУЮ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА СЕЛЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА?12:45
- Оформлять ДТП в Украине будут по-новому: что нужно знать10:32
- В Британии обсудили упрощение визового режима для украинцев21:23
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе: озвучено интересное наблюдение21:05
В НАБУ начали дело в отношении президента ФФУ
Украине ув отношении президента Федерации футбола Украинского государства Андрея Павелко и еще нескольких госслужащих Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование. Как информирует replyua.net, об этом в четверг, 14 июня сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении отмечается, что расследование начато после обращения общественных организаций и публикаций в СМИ. В нем говорится: «В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы относительно возможных злоупотреблений служебных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием».
Правоохранители расследуют дело по статье о декларировании недостоверной информации, незаконном обогащении и злоупотреблении властью или служебным положением. В НАБУ также добавили: «Отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны той или иной личности действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование».
Теги: Донбасс, ФФУ, НАБУ
- Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады08:00
- Ночью в Горловке снова курсировала тяжелая военная техника боевиков22:28
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ21:44
- В Ровеньках боевики «ЛНР» запрещают медикам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ21:26
- Безразличие «Укрзалізниці» или как Луганская область оказалась отрезанной от всей страны21:01
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами20:45
- Жертвы взрыва маршрутки в Голубовское говорят, что взрыв был внутри20:26
- Пьяный боевик «ДНР» бросил в наблюдателей СММ ОБСЕ молоток19:41
- Сурков официально продолжит "курировать" боевиков "Л/ДНР" - чем это обернется для Украины19:20
- Захарченко нашел, на кого повесить вину за топливный кризис: в Донецке "на подвал" бросили главу РТК Бадусева18:59
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Названо количество украинцев, которые прошли отбор для миротворческих сил ООН08:30
- Шесть веских причин чаще есть вишню08:15
- Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады08:00
- С законом о счетчиках случился казус: как теперь украинцы будут оплачивать коммуналку07:48
- В НАБУ начали дело в отношении президента ФФУ07:25
- О чем предупреждают повторяющиеся сны07:10
- Ночью в Горловке снова курсировала тяжелая военная техника боевиков22:28
- Как правильно чистить уши – 4 способа22:05
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ21:44
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Шесть веских причин чаще есть вишню08:15
- О чем предупреждают повторяющиеся сны07:10
- Как правильно чистить уши – 4 способа22:05
- Безразличие «Укрзалізниці» или как Луганская область оказалась отрезанной от всей страны21:01
- Какие растения на Руси считались колдовскими18:38
- Если Путин сейчас атакует Украину, все произойдет моментально17:32
- Политолог Кулик: На Донбассе началось «закріпачення» местного населения15:16
- «Прощай, субсидия!» Следующий этап08:11
- В жару нельзя принимать холодный душ. Опасно!08:03
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"