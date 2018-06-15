В Украине вакуумные поезда появятся через 5 лет

15.06.2018 18:38

Первая линия вакуумных поездов по уникальной технологии Hyperloop может быть запущена в Украине через пять лет. Как сообщают в УНИАН, такое заявление сделал министр инфраструктуры В. Омелян во время встречи с исполнительным директором компании Hyperloop Transportation Technologies Дирком Альборном.

«Впервые Hyperloop будет тестироваться на экспериментальном участке в Тулузе. Первый коммерческий запуск возможен в Тулузе. Я хочу, чтобы в ближайшие 5 лет мы пришли хотя бы к одной линии Hyperloop в Украине. Будет правильно провести переговоры с партнерами в Китае и Европейском союзе и соединить Hyperloop доставку грузов из Китая в страны ЕС», – сказал он.

Также министр сообщает о том, что в этом году будут завершены работы по созданию предварительного ТЭО, и в следующем году в Украине будут конструировать тестовую трубу.

«Строительство тестовой площадки в Украине зависит от нашего сотрудничества с компанией HTT. Если мы будем видеть целесообразность отработать тестирование на существующей площадке в Тулузе (где компания HTT строит Hyperloop – УНИАН), а в Украине уже строить Hyperloop версии 2.0 или 3.0, то мы пойдем этим путём. Все зависит от того, насколько это будет экономически эффективным», – говорит Омелян.

Источник: http://zi.dn.ua