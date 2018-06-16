Появился список из 200 антиукраинских сайтов, которые СБУ требует заблокировать

16.06.2018 07:36

В "черный список" ведомства попали сайты "Л/ДНР" и крымских "властей". "Зачистка" Интернет-ресурсов Службой безопасности началась с платежного сервиса Webmoney, доступ к которому уже ограничен. Следующими в списке оказались их поддомены и сайты непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР". Всего в список входит 181 Интернет-ресурс.. В список входят российские информагентства, новостные сайты (например, "Известия"). Не обошла служба безопасности стороной и сайт "РИА.ру", который также теперь входит в число запрещенных в Украине. Следом за ними требуют заблокировать сайты крымских "властей", и "Народного трибунала", который не так давно имел наглость судить президента Украины. Список предоставил сайт strana.ua.

Блокировкой сайтов занимается контрразведка. В своих обращениях к провайдерам ведомство указывает на указ Петра Порошенко о санкциях.