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Появился список из 200 антиукраинских сайтов, которые СБУ требует заблокировать
В "черный список" ведомства попали сайты "Л/ДНР" и крымских "властей". "Зачистка" Интернет-ресурсов Службой безопасности началась с платежного сервиса Webmoney, доступ к которому уже ограничен. Следующими в списке оказались их поддомены и сайты непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР". Всего в список входит 181 Интернет-ресурс.. В список входят российские информагентства, новостные сайты (например, "Известия"). Не обошла служба безопасности стороной и сайт "РИА.ру", который также теперь входит в число запрещенных в Украине. Следом за ними требуют заблокировать сайты крымских "властей", и "Народного трибунала", который не так давно имел наглость судить президента Украины. Список предоставил сайт strana.ua.
Блокировкой сайтов занимается контрразведка. В своих обращениях к провайдерам ведомство указывает на указ Петра Порошенко о санкциях.
Теги: Донбасс, запрет, сайт, СБУ
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