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В России пояснили, в чем ошибается Трамп насчет Украины
Президент США Дональд Трамп излишне полагается на дипломатическое решение проблемы российской агрессии против Украины.
Об этом "Апострофу" рассказал российский оппозиционер Константин Боровой.
Политик отмечает, что украинцам следует помнить о том, что решение проблем Украины – это не задача Трампа, а их самих. При этом указывает на заблуждения президента США насчет Украины.
"Трамп ошибается, считая, что умиротворение агрессора может привести к какой-то степени стабильности, но он рассматривает такой вариант. Неважно, говорил Трамп это о Крыме на встрече "семерки" или нет. Абсолютно ясно, что проблема такого способа умиротворения Путина и прекращения военных действий в самой Украине возможна. Тем более, что нет никаких признаков того, что Крым нужен Украине", - резюмировал он.
Теги: Украина, Донбасс, ошибка, Дональд Трамп
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- Под Авдеевкой боевики попытались коварно обойти ВСУ с флангов, но были вынуждены спасаться бегством08:58
- Боевики «ДНР» продемонстрировали «супероружие» склеенное скотчем. Люди смеются08:51
- Оккупант что-то прячет: под Горловку боевики стянули вооружение для ликвидации беспилотников08:43
- В Донецкой области открыли два реконструированных блокпоста08:37
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