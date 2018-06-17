- Понаехали тут: о скотском отношении к переселенцам19:00
- "Вся Новороссия будет под российским флагом..." - Жириновский рассказал, как Москва хочет делить Украину14:19
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам13:26
- Украинский генерал призвал отрезать Крым08:49
- Украинцам повысят пенсии: кто и сколько получит21:21
- В Одессе девочка утонула, катаясь на водяной горке17:00
- Может быть хуже, чем при Януковиче: в Украине указали на серьезную угрозу15:06
- "Как удалиться с "Миротворца"?": житель Донецка назвал топ-темы в "ДНР"13:01
- В России пояснили, в чем ошибается Трамп насчет Украины08:24
- Погода на выходные: дожди и грозы08:08
Понаехали тут: о скотском отношении к переселенцам
Скандальный блогер Лиза Богуцкая из Крыма объяснила, почему она никогда не сможет расстаться с надеждами на возвращение полуострова Украине и не простит президента РФ Владимира Путина.
"Забыть о нем - значит отказаться от моих родителей, которые там похоронены. Забыть о Крыме - это вычеркнуть бОльшую часть моей жизни. Забыть о моих друзьях, которые там живут и ждут, когда же Украина вернет свою территорию? Мне противно до мозга костей слушать о том, что Берлинская стена тоже когда-то пала. Отвратительно жевать тему про то, что вот, когда Украина расцветет экономически, крымчане выстроятся в очередь. Капец, как гадко говорить об обмене Крыма на газ или сдаче его в аренду лет на 50. Скотское отношение к переселенцам, которые сопротивлялись, как могли там, получило продолжение здесь.
Я продала там 2/3 своего имущества, чтобы купить жилье здесь через 1,5 года после того, как уехала. Игорь не продал до сих пор, потому что живет надеждой, что вернется в свой дом. И что теперь?
Вы просто не понимаете всей трагедии тех, кто прожив в Крыму 50-60-70 лет вынужден теперь скитаться. Четыре года в общаге.
Кто-то из политиков, которые стремятся занять главный пост в стране об этом знает?
Кто знает о том, сколько крымских татар выехало и ночами вспоминает рассказы своих родителей, бабушек, дедушек о том, как они ждали возвращения на Родину долгие годы? Кто знает о том, как они возвращались, целуя родную землю? Кто из нашего "высокого бомонда" знает, что такое вырвать с корнем крымскую скальную сосну и воткнуть ее в песок???
...
Для меня Путин всегда останется вором, подонком, мерзавцем и военным преступником. И каждый, кто с ним заигрывает- сразу становится с ним на одну ступень.
Без вариантов.
И очень прошу вас. Не надо писать мантры о том, что никто не знает, как вернуть Крым.
Просто никто не хочет его возвращать.
Никто, кроме тех, для кого Крым- его дом", — написала Богуцкая на своей странице в Facebook.
Теги: Донбасс, отношения, переселенцы
- ЕС никогда не воспринимал всерьез войну на Востоке Украины
- Джеймс Бонд и Люся
- ФСБ России анонимно опрашивает жителей оккупированного Донбасса об отношении к Захарченко
- Отношение к бойцам ВСУ хуже чем к скоту. ВИДЕО
- Деньги жителей Донбасса в 2014 году: на коне или под конём?
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Местные жители Дебальцево опубликовали фото «вора в законе», который воюет за боевиков18:34
- Власти "ДНР" рассказали, почему на "Донбасс Арене" нельзя проводить матчи18:08
- Люди окончательно разуверились в «ЛДНР» и возмущены высказываниями Дейнего и Пескова17:14
- Оборону держат крепко: бойцы ВСУ отбили атаки "ЛНР/ДНР", не оставив российским боевикам шансов16:49
- Главари «ДНР» вызвали насмешки заявлениями об «экономическом признании ДНР»16:24
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс15:58
- Главарь «ДНР» Захарченко обещает «суперинтенсивынй яблоневый сад»15:35
- В Петровском районе Донецка из-за обстрела сгорели жилые дома15:09
- В центре Донецка боевики перекрыли дороги14:44
- В Донецке, в «Республиканском», торгуют заплесневевшими продуктами13:53
- Понаехали тут: о скотском отношении к переселенцам19:00
- Местные жители Дебальцево опубликовали фото «вора в законе», который воюет за боевиков18:34
- Власти "ДНР" рассказали, почему на "Донбасс Арене" нельзя проводить матчи18:08
- Меркель осталось управлять Германией не более суток?17:41
- Люди окончательно разуверились в «ЛДНР» и возмущены высказываниями Дейнего и Пескова17:14
- Оборону держат крепко: бойцы ВСУ отбили атаки "ЛНР/ДНР", не оставив российским боевикам шансов16:49
- Главари «ДНР» вызвали насмешки заявлениями об «экономическом признании ДНР»16:24
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс15:58
- Главарь «ДНР» Захарченко обещает «суперинтенсивынй яблоневый сад»15:35
- В Петровском районе Донецка из-за обстрела сгорели жилые дома15:09
- Как общаться с родственниками, если они вам не нравятся12:32
- 10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников11:10
- Чего не стоит делать в день рождения: топ-5 советов09:00
- Россия запустила новый план в Украине, заводятся большие деньги — эксперт08:24
- "В России вообще нет чёткой позиции по вопросу Донбасса". Российские СМИ об Украине19:42
- "Первый восторг до сих пор не прошел": как украинка живет в стране хоккея и кленового сиропа17:29
- Продавец показал способ обмана покупателей на электронных весах. ВИДЕО15:32
- Гороскоп на 16 июня 2018: как провести этот день11:22
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки
- Самые вредные мужчины по знакам Зодиака
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»