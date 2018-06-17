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Украинский генерал призвал отрезать Крым
Полуостров Крым следует превратить в остров.
Прорыв канал вдоль административной границы, "мы будем иметь выход к морю, контролируя свою территорию, от Мариуполя и дальше", - сказал в интервью OBOZREVATEL генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата.
"Так как Россия сегодня присутствует в Крыму, она доминирует в акватории крымских вод. Но мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится", - заявил он.
По словам генерала, канал должен иметь ширину порядка 100 метров и глубину, достаточную для прохода "любых высокотоннажных кораблей".
Отвечая на вопрос, не будет ли Россия препятствовать таким действиям Украины, Лопата подчеркнул: "Это совершенно не зависит от России. Это наша территория, мы ее контролируем и не собираемся сдавать"
Теги: Украина, Донбасс, Крым, канал
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