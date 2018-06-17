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"Вся Новороссия будет под российским флагом..." - Жириновский рассказал, как Москва хочет делить Украину

17.06.2018 14:19
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"Вся Новороссия будет под российским флагом..." - Жириновский рассказал, как Москва хочет делить Украину

В прямом эфире российского ТВ разгорелся громкий скандал из-за заявления одиозного политика Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР заявил, что президент России Владимир Путин может договориться с президентом США Трампом по поводу разделения Украины на две части, после чего Россия сможет оккупировать значительную часть страны.

Об этом он заявил в прямом эфире одного из российских телеканалов. Российский политик утверждает, что в случае договора между Россией и США о разделении мира Москва сможет добиться оккупации и "включения" в свой состав еще нескольких украинских областей. По мнению Жириновского, Путин и Трамп могли бы договориться о разделении Дальнего и Ближнего Востока, а также территории Украины.
Лидер ЛДПР считает, что указанная сделка позволит закрыть несколько мировых конфликтов, а Трамп сможет повторно избираться на пост президента США в 2020 году.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Жириновский
 
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