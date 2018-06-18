Климкин: Россия готовит новую ловушку на Донбассе

18.06.2018 09:45

Суть логики России на украинском Донбассе заключается в том, чтобы все оставалось без изменений и законности «своего протектората». Как передает replyua.net, об этом в интервью «5 каналу» заявил глава МИД Украины Павел Климкин, подчеркнув, что на такой сценарий Украина не согласится.



«Наша логика, что вначале безопасность. После этого начинаем работать над нормальными выборами. Как будут выглядеть местные выборы? Формула выборов должна быть частью процесса возвращения Украины на Донбасс. Это поддерживают французы. А Россия это видит, как просто вырванную из контекста легитимизацию. И это российская цель. И нормандская встреча свидетельствует, что Россия никуда от этого не отошла», – рассказал он. Также министр добавил, что на последней встрече впервые началось серьезное обсуждение введения миротворцев на Донбасс.



«Сейчас идея такая. Это будет постепенно. Мы не можем начать полную операцию с самого начала. Однако необходима стратегия и вся логика и последовательность миротворческой операции. Если этого не будет, мы в российские ловушки по определению не пойдем», – подытожил он.