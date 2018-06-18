Порошенко сделал важное заявление

18.06.2018 09:10

Президент сообщил, что просил европейских лидеров ускориться в вопросе выдвижения международных экспертов

До конца года антикоррупционный суд должен заработать. Об этом заявил Президент Украины.

Завтра высший совет правосудия рассмотрит еще один президентский законопроект – об имплементации закона об антикорсуде. После чего его рассмотрят депутаты. Президент сообщил, что просил европейских лидеров ускориться в вопросе выдвижения международных экспертов, которые будут оценивать кандидатуры судей.

"Я буду делать все возможное чтобы создать антикоррупционный суд до начала президентской кампании. Президентськая кампания точно не будет помогать процессу создания. Будет ли это поддержано украинским политикумом – не знаю, не уверен. Но это точно будет поддержано украинским народом", – отметил Порошенко.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде. Депутаты завершили эпопею с принятием важнейшего закона, и теперь в Украине появится новый судебный орган. 11 июня президент подписал соответствующий документ.





Источник: https://www.segodnya.ua