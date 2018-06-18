- Засуха поднимет цены на хлеб и муку10:35
- Правила подачи заявления в ЗАГС изменились10:17
- Известная украинская группа попала в жуткое ДТП: есть пострадавшие10:03
- Климкин: Россия готовит новую ловушку на Донбассе09:45
- Москаль предложил пойти по стопам Путина09:28
- Порошенко сделал важное заявление09:10
- Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого08:49
- Украинец перевозил через КПВВ георгиевскую ленту и газету «ДНР»08:18
- Понаехали тут: о скотском отношении к переселенцам19:00
- "Вся Новороссия будет под российским флагом..." - Жириновский рассказал, как Москва хочет делить Украину14:19
Правила подачи заявления в ЗАГС изменились
Теперь перед тем, как подать в ЗАГС заявление, можно будет бесплатно сдать анализы. Кабинет министров утвердил социальную программу, которая получила название «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2021 года. Об этом сообщает «Вероятно».
Заместитель министра по вопросам социальной политики А. Чуркина заявила, что министерство предлагает молодым людям, решившим вступить в брак, бесплатно пройти обследование на наличие в организме TORCH-инфекций. Эти меры помогут предупредить наличие заболеваний и сократить количество неблагополучных беременностей.
«Программа будет реализовываться за счет средств государственного и местных бюджетов и за счет других источников, не запрещенных законодательством Украины», — говорит Чуркина.
TORCH-инфекции являются причиной появления серьезных аномалий в развитии плода. В 80% случаев вирусы, которые проходят фетоплацентарный барьер у зародышей, приводят в развитию патологий, которые несовместимы с жизнью. Также вирусы этой группы становятся причиной развития серьезных врожденных заболеваний, из-за которых могут рождаться дети-инвалиды.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, анализ, правила, загс, изменение, заявление
- У Захарченко в «ДНР» изменили «правила» выезда в Украину
- ВАЖНО: изменились правила регистрации рождения и смерти для жителей неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцев
- В Раде проголосовали за изменения в Правила дорожного движения
- Порошенко поручил изменить Конституцию: о чем будет поправка
- Российский эксперт прогнозирует передел границ стран постсоветского пространства
- Мнение: путинскую Россию ожидает судьба гитлеровской Германии
- Москаль предложил пойти по стопам Путина09:28
- Украинец перевозил через КПВВ георгиевскую ленту и газету «ДНР»08:18
- В неподконтрольном Донецке заминировали супермаркет «Амстор»22:11
- «Города нет»: известный блогер рассказал об уставшем от войны Донецке21:46
- Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"21:18
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа20:22
- Местные жители Дебальцево опубликовали фото «вора в законе», который воюет за боевиков18:34
- Власти "ДНР" рассказали, почему на "Донбасс Арене" нельзя проводить матчи18:08
- Люди окончательно разуверились в «ЛДНР» и возмущены высказываниями Дейнего и Пескова17:14
- Оборону держат крепко: бойцы ВСУ отбили атаки "ЛНР/ДНР", не оставив российским боевикам шансов16:49
- Засуха поднимет цены на хлеб и муку10:35
- Правила подачи заявления в ЗАГС изменились10:17
- Известная украинская группа попала в жуткое ДТП: есть пострадавшие10:03
- Климкин: Россия готовит новую ловушку на Донбассе09:45
- Москаль предложил пойти по стопам Путина09:28
- Порошенко сделал важное заявление09:10
- Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого08:49
- Названы продукты, которые нельзя есть людям с больной щитовидкой08:35
- Украинец перевозил через КПВВ георгиевскую ленту и газету «ДНР»08:18
- Гавайи покрылись опасными "золотыми волосами"08:05
- Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого08:49
- Названы продукты, которые нельзя есть людям с больной щитовидкой08:35
- Ученые раскрыли главную тайну сна человека07:10
- Kaк oбeзoпacить peбeнкa вo вpeмя eзды нa вeлocипeдe?22:35
- 4 пункта о каждом знаке зодиака, которые расскажут многое20:52
- Что такое бессонница и как от нее избавиться19:56
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит19:29
- Как общаться с родственниками, если они вам не нравятся12:32
- 10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников11:10
- Чего не стоит делать в день рождения: топ-5 советов09:00
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- Самые вредные мужчины по знакам Зодиака
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»