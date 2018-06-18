Россию заподозрили в срыве договоренностей между Путиным и Порошенко: в Кремле ответили

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Песков объяснил ситуацию с недопуском украинского омбудсмена в колонии к Сенцову
Допуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову решается на уровне уполномоченных по правам человека.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Журналисты задали вопрос, не говорит ли неудачная попытка Денисовой посетить осужденных о том, что договоренность президентов России и Украины сорвана по вине российской стороны.
"Я бы так не ставил вопрос. Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция. Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Денисовой, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем невозможна", – сказал Песков.
В то же время в Кремле считают пока преждевременным вопрос обмена заложниками.
"Ведется работа во исполнение той договоренности, которая была достигнута в ходе недавнего телефонного разговора Путина и Порошенко. Только по результатам этой работы можно будет о чем-то говорить, по результативности этой работы", – добавил спикер Кремля.
Недавно президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин обсудили освобождение украинских политзаключенных в телефонном разговоре. В итоге они договорились, что омбудсмены двух стран посетят удерживаемых лиц.
Однако как только украинский омбудсмен Людмила Денисова приехала в Россию, ей не разрешили встретиться с Сенцовым и выдворили из колонии. Начальник учреждения заявил, что якобы нет никаких оснований для встречи с украинским политзаключенным.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, переговоры, Порошенко
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