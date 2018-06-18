Слежка, доносы и беспредел: реалии оккупированного Луганска

18.06.2018 19:35

О том, что луганчане живут в постоянном страхе рассказала блогер Ольга Черненко, сообщает «Диалог.UA». Нынешняя ситуация очень напоминает 37-й год — аресты без причин, тотальная слежка и абсолютное бесправие граждан.

Ольга описала историю общения со старой знакомой. У знакомой, как у бывшей чиновницы, остались определенные источники информации, из которых она узнает о действительном положении вещей в так называемой «ЛНР». Она очень советует воздержаться от излишней откровенности даже в разговорах со знакомыми, так как подробности личной жизни, особенно в плане крупных денежных трат, могут привести к очень неприятным последствиям. Пригласив Ольгу общаться в Facebook, «в друзья» добавляться не советовала, так как у нее «в друзьях» много проукраински настроенных людей.

Устроится на работу в бюджетные организации, по словам знакомой, проблематично. При устройстве на работу «МГБ ЛНР» выясняет, есть ли близкие родственники на подконтрольной украинской власти территории. Даже наличие бывших супругов на мирной территории Украины является поводом для отказа соискателю. Поэтому сама бывшая чиновница, как и многие другие жители оккупированного Луганска, не имеют работы и очень ждут «возвращения Украины».

«Еще как бывшая госслужащая, имеющая везде связи, рассказывает, что сейчас со стороны „ЛНР“ отслеживают, кто сколько раз переходил границу с Украиной и на сколько, у кого там родственники по первой линии, кто с кем дружит в соцсетях… И просит, умоляет не говорить никому о своих планах и ни в коем случае не хвастать, потому что в „республике“ 37-й год — задержать могут на 20 суток до выяснения без четкой мотивации причин задержания, поэтому никому не говорить ни о каких крупных покупках и планах строительства, вообще со всеми быть предельно лаконичной, а все деньги хранить дома в разных местах и никак не на банковских карточках», — пишет луганчанка.

Источник: https://donpress.com