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В каком месяце года выходить замуж – плохая примета
18.06.2018 13:45
О том, что новобрачные, решившие сыграть свадьбу в мае, "будут маяться", знают даже те, кто никогда не помышлял жениться. Чего же ждать от свадьбы в другие месяца года.
В декабре — любовь с каждым годом будет все сильнее.
В январе — рано овдоветь.
В феврале — жить в согласии с мужем.
В марте — жить на чужой стороне.
В апреле — пользоваться переменчивым счастьем.
В мае — увидеть измену в собственном доме.
В июне — медовый месяц будет продолжаться всю жизнь.
В июле — сохранить о своей жизни кисло-сладкие воспоминания.
В августе — муж будет возлюбленным и другом.
В сентябре — тихая спокойная жизнь.
В октябре — жизнь будет трудной и тяжелой.
В ноябре — жизнь богатая и счастливая.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, свадьба, приметы
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