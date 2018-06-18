Засуха поднимет цены на хлеб и муку

Эксперты ожидают потерь 10—15% урожая и говорят о подорожании зерна

В Украине около недели день идет жатва, в южных регионах уже собраны первые тонны пшеницы и ячменя. Увы, намолоты не радуют: в некоторых хозяйствах Херсонской, Николаевской и Запорожской областей они вдвое меньше прошлогодних (12—15 центнеров с гектара). Виной тому аномальная засуха. Аграрии из южных областей опасаются, что могут недобрать до 40% и более ранних зерновых, но специалисты Укргидрометцентра успокаивают: за счет более влажных северных и западных регионов урожай в этом году будет меньше лишь на 10—15%. Впрочем, и там не все гладко: избыток влаги погубил немало озимых, а яровых по этой же причине недосеяли.

Картина

По информации Минагропрода, за первые дни намолочено 14,7 тыс. т зерна с 5,1 тыс. га из 9,6 млн га, засеянных ранними зерновыми (яровые и озимые пшеница и ячмень) и зернобобовыми (горох, фасоль). Но главное не это — средняя урожайность с гектара пока намного ниже прошлогодней: всего 29,1 ц/га (в 2017-м было 42,3 ц/га, или на треть больше). Поэтому аграрии юга страны и бьют тревогу: затяжная засуха плюс прогнозируемые на июль обильные дожди могут привести к потере половины урожая пшеницы и ячменя, а это 7—8 млн т. Фермеры северных и центральных регионов тоже обеспокоены.

"У нас из-за поздней весны во многих местах вымокли озимые, пересеивать их яровыми было поздно, так как сразу ударила жара, поэтому будет недобор зерна", — рассказал главный агроном хозяйства в Черниговской области Роман Бутенко.

Фермер из Черкасской обоасти Юрий Похитун, сделавший в этом году ставку на сою, вынужден ее искусственно орошать, чтобы не засохла, но говорит, что сбор все равно будет слабым. Укргидрометцентр дает более обнадеживающие прогнозы на урожай.

"Озимые, которые сеются с осени и к весне успевают хорошо развиться, перезимовали хорошо и пострадали минимально, а вот с яровыми культурами, особенно с ячменем, беда: из-за поздней сухой весны его недосеяно около 100 тыс. га, не было смысла, — разъяснила нам начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. — Поэтому урожай не будет рекордным, но есть надежда западные и северные области. В целом по Украине урожай может быть меньше на 10—15% (53—57 млн т), но наиболее пострадавшая Запорожская область потеряет из-за отсутствия дождей и жары до 30% ранних зерновых. Но пока ожидаем хороший урожай кукурузы, которую убирают осенью, и июльские дожди ей только на пользу".

Замминистра Минагропрода Максим Мартынюк сообщил, что сохраняется прогноз на урожай свыше 60 млн т.

Цены

Эксперты агрорынка пока не берутся прогнозировать, сколько будет стоить тонна зерна на мировом и внутреннем рынке.

"Цену на зерно можно будет рассчитать через пару месяцев", — ответил нам руководитель службы бизнес-проектов "АПК-Информ" Родион Рыбчинский.

Но, по его словам, недостатка продовольственного зерна в стране ожидать не стоит, хотя качество его может быть хуже, чем в прошлом году. А директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозирует рост цен на продукты из зерна.

"На хлеб и корм скоту своего урожая Украине хватит, возможно, меньше пойдет на экспорт. Но если засуха продолжится, зерно будет низкого качества, поэтому продовольственная пшеница явно подорожает. Также с 1 июля повысятся соцстандарты, это потянет за собой рост зарплат, продолжат дорожать энергоносители. Это значит, что к осени можно ожидать роста цен на 20—25% на белый хлеб, муку, макароны", — говорит Дорошенко.

В деньгах выходит, что батон может подорожать на 3,5-4 грн, кило муки высшего сорта — на 2-3 грн, макароны соцсортов — на 1-1,5 грн/кг.

Источник: https://www.segodnya.ua