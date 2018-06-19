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В Минздраве рассказали, какие лекарства можно требовать в больницах бесплатно
Министерство охраны здоровья Украины (МОЗ) сегодня, 19 июня, представило новое бесплатное мобильное приложение «Лекарства Контроль», которое позволит пациентам проверить наличие назначенных врачом препаратов в Национальном перечне основных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Как отмечается, приложение «Лекарства Контроль» – это инструмент, способствующий соблюдению прав пациентов на обеспечение бесплатными лекарствами в больницах. Лекарства, входящие в Нацперечень, гарантированы государством, то есть их бесплатно получают пациенты во время лечения в стационаре.
По словам и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, в Нацперечень входит ограниченное количество препаратов, а именно 427 действующих веществ от наиболее распространенных болезней и состояний.
«Это сделано для того, чтобы в больницах всегда были лекарства, в которых зачастую нуждаются украинцы – в полном объеме и до конца курса лечения. Есть удобный инструмент, который поможет узнать, можно ли в больнице бесплатно получить лекарства, которые вам выписали. Это мобильное приложение "Лекарства Контроль"», – написала Супрун на своей странице в Facebook.
Кроме того, приложение помогает узнать все подробности о нужном лекарстве, а также проверить:
входят ли нужные пациенту препараты в программу «Доступные лекарства»;
на предмет подделки;
найти более дешевый, но столь же эффективный аналог лекарств;
ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов.
Кроме того, как рассказала и.о. министра здравоохранения, для того чтобы воспользоватся приложением необходимо:
установить его на смартфон по ссылке;
ввести в поиск в разделе «Поиск аналогов» МНН препарата. Это название действующего вещества, которое обычно пишут на упаковке лекарства под торговым названием. Например, у антибиотика действующее вещество может быть амоксициллин, у противогрибкового препарата – клотримазол, а у препарата от рака крови – иматиниб;
если после этого увидите возле названия лекарств отметку «Нацперечень» – это означает, что они закупаются за ваши налоги. Вы уже их оплатили и вправе получить бесплатно в больнице.
Для того, чтобы проверить, имеется ли препарат именно в вашей больнице, перейдите в приложение по ссылке.
«С Нацперечнем можно ознакомиться на сайте, который запустился сегодня. В ближайшее время в больницах также появятся информационные плакаты», – добавила Супрун.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, больницы, Минздрав, лекарства
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