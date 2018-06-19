В России рассказали, когда Путин возьмется за Украину

19.06.2018 08:46

Россия может начать новую агрессию против Украины, но Москва нацелена на предвыборную капанию, которая стартует с осени. Поэтому сразу после чемпионата мира по футболу РФ вряд ли пойдет на эскалацию конфликта.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, опасность с Азовского моря, где сейчас Россия пугает Украину своим флотом, вряд ли стоит ожидать.

"Он (Путин – ред.) показывает такую возможность, попугивает Украину. Но я не думаю, что он на это пойдет. Надеюсь, что он прекрасно понимает, во всяком случае его окружение понимает, что реакция Запада будет очень жесткой на любую дальнейшую военную эскалацию", – сказал Пионтковский.

Эксперт указал на явную цель Путина в Украине на ближайшие месяцы.

"На носу президентская предвыборная кампания в Украине, затем и парламентская. И если Москва и будет планировать какие-то провокации, они будут связаны с предвыборным периодом. Я не разделяю те прогнозы, в которых говорится, что завершится чемпионат мира – и Путин сразу полезет на Украину. Нет, не полезет", – подчеркнул политолог.

Как рассказывал российский оппозиционный политик Константин Боровой, чемпионат мира Путин может использовать для восстановления репутации перед мировым сообществом, после чего может ударить не только по Украине. Под ударом рискуют оказаться и другие соседи страны-агрессора.

В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказывал, когда ждать новой агрессии от России. Он объяснил, в какой момент Украина будет самой уязвимой для атаки Путина.

Источник Сегодня.