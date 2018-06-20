День летнего солнцестояния: что нужно сделать

20.06.2018 19:20

Летнее солнцестояние или летнее равноденствие - это день начала лета в северном полушарии Земли и начала зимы в южном полушарии.

Летнее солнцестояние происходит в тот момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. День солнцестояния еще называют солнцеворотом, передают Подробности.

В 2018 году в Украине оно произойдет 21 июня в 13.07 по киевскому времени. Продолжительность самого длинного дня составляет 17 часов и 33 минуты.