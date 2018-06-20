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"Главное не навредить": Жебривский прокомментировал назначение аудитором НАБУ
Жебривский пообещал честно, беспристрастно и без политических предпочтений давать оценку антикоррупционерам
Назначенный президентом Украины аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павел Жебривский пообещал сделать орган максимально прозрачным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Спасибо президенту за доверие. Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоления коррупции", – написал он.
Новый аудитор считает, что главным моментом будет не навредить деятельности антикоррупционеров, и в то же время давать их работе адекватную оценку.
"НАБУ – именно тот орган, который должен служить цели (преодолению коррупции – ред.). Свою же задачу в составе комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) НАБУ вижу в том, чтобы помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным. Главное в деле аудита НАБУ – не навредить, чтобы "вместе с водой не выплеснуть младенца", – подчеркнул Жебривский.
Он пообещал беспристрастно, справедливо и "без политики" проводить оценку деятельности НАБУ.
Как стало известно 11 июня, Жебривский подал в отставку. Он говорил, что вручил заявление президенту, а тот одобрил его. Уже 13 июня Порошенко уволил Жебривского с занимаемой должности. Также глава государства наградил Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.
Политолог Тарас Березовец в комментарии "Сегодня" объяснил, что Жебривский ушел из-за выборов и другой должности. По его словам, глава Донецкой ВГА был ограничен в полномочиях, а кроме того, ему могут предложить иную должность.
Напомним, 7 июня Рада также назначила аудитора НАБУ. Представителем парламента в комиссию по аудиту Антикоррупционного бюро поставили доктора юридических наук Владимира Василенко. По результатам рейтингового голосования другой претендент, партнер компании Baker&McKenzie, гражданин США Томас Файерстоун набрал всего 208 голосов народных депутатов и не прошел.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, аудитор, назначение, Жебривский, НАБУ
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