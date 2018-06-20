Готовы освободить украинских политзаключенных, в Кремле принято решение: Путин совершил резкий маневр

20.06.2018 18:05

В Кремле были готовы освободить украинских политзаключенных, включая голодающего режиссера Олега Сенцова

Об этом рассказал российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

«По моей информации, некоторое время назад уже было принято решение об освобождении заключенных. Но по какой-то причине — я думаю, больше психологической — Путин заблокировал это решение. И, насколько я понимаю, именно в связи с Сенцов. Пожалуй, Путин искренне считает Сенцова террористом», — сказал он.

При этом Пономарев добавил, что главе Кремля было выгодно освободить Сенцова преддверии Чемпионата мира по футболу, но это не было сделано и теперь для него вопрос освобождения политзаключенных не имеет особого значения.

«Конечно, Путину категорически невыгодно, чтобы Сенцов умер или что-то серьезное с ним произошло во время чемпионата мира, но с точки зрения времени современная медицина позволяет поддерживать человека около 100 дней во время голодания, и, скорее всего, через это время они его протянут , а дальше, мне кажется, Путину все равно «, — предположил Пономарев.

Отметим, ранее аналитик Украинского института будущего Игар Тишкевич заявил, что украинские политзаключенные в России нужны Владимиру Путину для того, чтобы повлиять на международные экономические санкции.

При этом для демонстрации «прогресса» Кремль использует несколько вариантов.

«Во-первых, это идея о миротворцах в изложении Путина. Кстати, сейчас уже никто не вспоминает, что это была идея Украины. Во-вторых, согласие на консультации Волкера-Суркова, а после того, как эти переговоры зашли в тупик, согласие на возобновление работы «нормандской четверки». То есть РФ якобы демонстрирует желание диалога, а в понятии европейских политиков — это прогресс », — считает он.

Отмечается, что этого может оказаться достаточно для снятия некоторых санкций, а если процесс налаживания отношений продолжится, то будет «необходим какой-то красивый жест».

И именно таким жестом может стать освобождение политзаключенных, как в свое время сделали в Беларуси и Судане.

Источник: https://politeka.net